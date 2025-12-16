Espana agencias

Mínguez (PSOE) insiste en que el Gobierno presentará unos PGE que serán "los más sociales"

La vocera del partido, Montse Mínguez, asegura que el Ejecutivo propone cuentas públicas que priorizan el bienestar, descarta mayorías absolutas y destaca la necesidad de diálogo con otras fuerzas políticas para sacar adelante iniciativas clave

Montse Mínguez, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, sostuvo en una entrevista que el panorama político actual exige alcanzar mayorías parlamentarias para aprobar medidas significativas, poniendo como ejemplo acuerdos recientes en torno a proyectos legislativos destacados. Según publicó Europa Press, Mínguez defendió que el Gobierno encabezado por el PSOE prevé presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que considera como “los más sociales” elaborados hasta el momento.

La dirigente afirmó en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press que los presupuestos constituyen una herramienta fundamental, pero su aprobación requiere un proceso de negociación continuo. ”Los presupuestos generales del Estado son una herramienta, y deben trabajarse y sudarse la camiseta para poder aprobarlos, pero, insisto, tenemos muy buenos presupuestos que sitúan a la economía española entre las mejores economías de Europa”, aseguró Mínguez, según informó el citado medio. En este sentido, descartó que el Ejecutivo cuente con mayorías absolutas, destacando que “las épocas de mayorías absolutas han pasado a la historia” y que el actual contexto político impone la necesidad de pactar con otras fuerzas para sacar adelante iniciativas clave.

Al abordar la situación de la prórroga de los presupuestos, Mínguez reiteró que la política en la actualidad implica negociar con el resto de los partidos y que es necesario avanzar mediante acuerdos. Según la portavoz del PSOE, la gestión del Gobierno se caracteriza por buscar consensos que permitan impulsar medidas como la subida salarial a los funcionarios del Estado y reformas legislativas recientes, promovidas la semana anterior en el Congreso. De acuerdo con Europa Press, Mínguez citó ejemplos concretos como la subida del 11% en los salarios de los empleados públicos y la aprobación de leyes relativas a la dependencia, la lucha contra la multirreincidencia y la economía social, aprobadas mediante pactos con diversas formaciones parlamentarias.

Durante la entrevista, Mínguez también respondió a preguntas relacionadas con las denuncias de presunta corrupción y casos de acoso sexual que han involucrado a miembros y exmiembros del PSOE. La dirigente subrayó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el partido ha actuado con firmeza y ha sido “implacable” ante conductas inapropiadas: “Lecciones de nadie”, declaró, manifestando que no aceptan reproches de otras fuerzas políticas en este ámbito.

Respecto a las denuncias internas de acoso sexual relacionadas con el exalto cargo socialista Paco Salazar, la portavoz admitió que existió un retraso de cuatro meses en el contacto con las denunciantes. Expuso que la demora se debió a que las denuncias se presentaron de manera anónima, lo que “no es lo mismo que cuando hay una denuncia donde detrás identificas a la víctima”, explicó Mínguez. Asimismo, puntualizó que el canal de denuncia a través del cual se presentaron estas quejas había comenzado a funcionar desde el mes de julio, y señaló que dicho canal era nuevo en el momento de las denuncias, lo que pudo influir en el procedimiento.

Sobre la relación con otros partidos, Mínguez expresó su crítica al Partido Popular (PP) por entender que tiende a alinearse con Vox en asuntos clave, de acuerdo con la información divulgada por Europa Press. Utilizó esa observación para subrayar la diferencia entre la práctica política del PSOE, que enfatiza la negociación y la búsqueda de mayorías diversas, y la postura de la oposición.

En palabras de la portavoz socialista, la expectativa es que la legislatura siga avanzando siempre que se mantenga la dinámica de acuerdos en leyes relevantes, enfatizando el valor del diálogo parlamentario. El medio Europa Press reportó que Mínguez argumentó que la actual coyuntura política evidencia la capacidad del Gobierno para gestionarse en un escenario multipartidista, donde la construcción de mayorías se establece a través del consenso.

Por otra parte, y en torno a la economía, Mínguez destacó que los presupuestos previstos por el Ejecutivo contribuyen a posicionar a España entre las economías europeas más sólidas, según insistió en sus declaraciones. Defendió que la orientación social de las cuentas públicas presentadas refuerza el compromiso del Gobierno del PSOE con la protección de derechos y el refuerzo de políticas sociales.

Sobre el conjunto de leyes aprobadas recientemente, la portavoz hizo alusión a diversas normas que lograron respaldo suficiente en la Cámara Baja, según detalló Europa Press. Entre ellas, mencionó la subida salarial para funcionarios, nuevas disposiciones sobre dependencia, medidas orientadas a combatir la reincidencia delictiva y reformas de la economía social, todas articuladas con el apoyo de diferentes grupos parlamentarios.

En relación con la gestión de casos internos de conducta inapropiada, y citado por Europa Press, Mínguez afirmó que el partido socialista aplica criterios estrictos frente a cualquier conducta susceptible de reproche. Sobre la tardanza en la respuesta a las denuncias de acoso sexual, reiteró que el carácter anónimo de las mismas y la novedad del canal de denuncias incidieron en los plazos de actuación.

El Partido Socialista, según su portavoz, sostiene su compromiso con la transparencia y la toma de medidas inmediatas cuando se detectan comportamientos irregulares. Añadió que el partido no admite lecciones por parte de otras organizaciones políticas sobre la gestión de estas situaciones.

El diálogo y la búsqueda de acuerdos aparecen como elementos centrales en la estrategia política defendida por Mínguez, de acuerdo con Europa Press. Recalcó que la aprobación de los presupuestos y de nuevas leyes se fundamenta en el trabajo conjunto con distintas formaciones, lo que a su juicio permite avanzar en la legislatura sin depender de una mayoría absoluta.

