La universidad española: 96 públicas, 46 privadas, 142.000 docentes y récord de alumnado

Madrid, 15 dic (EFE).- Las últimas cifras del sistema universitario español (SUE) muestran una expansión en el número de centros superiores, de títulos y de facultades así como un aumento del profesorado docente investigador (PDI) y un nuevo récord en el número de alumnos, aunque su crecimiento es más lento y no acaba de superar la barrera de los 2 millones de estudiantes.

El informe sobre los datos y las claves de la universidad española publicado recientemente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades señala que en este curso habrá 96 universidades, cuatro más que en el curso pasado, y mientras las públicas siguen siendo 50 desde 2009, las privadas aumentarán hasta las 46 desde las 28 que había hace 16 años.

Las universidades públicas presenciales están en 180 municipios mientras que las privadas se sitúan en 62 municipios.

Además, el personal docente investigador (PDI) roza los 142.000 profesores, con una tendencia creciente y un aumento del 23,3 % en los últimos diez años. Y del total el 3,6 % fue extranjero y se encuentra mayoritariamente en las universidades privadas.

No obstante, el 80 % del PDI está en las públicas aunque en las privadas el aumento ha sido exponencial y casi se ha duplicado en diez años.

El número de facultades y escuelas es de 1.121 centros, 724 de ellos pertenecientes a universidades públicas.

La oferta educativa ha aumentado y mientras hay un 22 % más de grados en los últimos diez años, los másteres han crecido en casi 600 más en solo siete años.

Actualmente se imparten 3.400 titulaciones de grado, 2.355 en la pública y 1.045, en la privada, y las ramas con mayor crecimiento en términos relativos son Ciencias de la Salud, con 495 titulaciones, y Ciencias Sociales y Jurídicas, con 245 titulaciones adicionales.

En máster se imparten 4.162 titulaciones, el 70,6 % en universidades públicas, aunque el número de matriculados es mayor en la privada, 182.000 frente a 150.670.

Y es que en la universidades públicas las matriculas de máster han crecido un 52 % y en las privadas el 265 %.

El número de alumnos matriculados en el sistema universitario español ha marcado un nuevo récord pero avanza más despacio y no consigue superar la barrera de los 2 millones.

Para el curso 2025-2026 se estima un total de 1.875.010 estudiantes, apenas 200.000 más que hace 5 años y en grado el crecimiento ha sido de unos 165.000 estudiantes más en 10 años.

La evolución de los precios públicos presenta una tendencia general a la baja en la última década, con una caída del 0,6 % respecto al año pasado.

El precio medio por crédito en primera matrícula de grado es de 15,4 euros; el de máster habilitante, 15,8 euros y el de no habilitante, 30,0 euros, mientras que la tutela académica para tesis doctoral es de 254,4 euros de media.

El precio del crédito lo establece cada comunidad autónoma en función del grado de experimentalidad de la titulación y según este parámetro, las universidades con los precios más elevados fueron las de La Rioja, la UNED, Navarra y Madrid (entre 22,7 euros y 20,7 euros el crédito), frente a Asturias, Canarias, Extremadura y Galicia con el precio más bajo, de entre 8,6 euros y 9,9 euros.

El gasto de las universidades públicas en 2023 ascendió a 11.948 millones de euros mientras que los ingresos fueron de 12.444 millones.

El gasto aumentó el 5,4 % respecto al año anterior y casi un 22 % en el último quinquenio. El de personal supuso el 65 % del total mientras que las inversiones se situaron en 2.072 millones de euros.

En el campo de los ingresos, aumentaron el 6,4 % frente al año pasado y mientras la financiación corriente procedente de las Comunidades Autónomas representó el 61 % del total, las tasas y precios públicos supusieron el 16 %.EFE

