La promotora china Vanke no convence a bonistas y dispondrá de 5 días para evitar impago

Shanghái (China), 15 dic (EFECOM).- El endeudado gigante inmobiliario chino China Vanke no logró apoyos suficientes entre sus acreedores al plan para prolongar un bono por unos 283 millones de dólares con vencimiento este mismo lunes, por lo que entró en una prórroga de cinco días para evitar incurrir por primera vez en impago.

En un comunicado remitido esta mañana a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la otrora mayor promotora del país indica que ni la propuesta inicial ni otras dos añadidas posteriormente con condiciones mejoradas alcanzaron el umbral necesario del 90 % de votos favorables para salir adelante.

Así, Vanke prometió "negociar de forma honesta con todas las partes implicadas, estudiar y mejorar las propuestas, y seguir buscando soluciones para este paquete de bonos"; en otro comunicado, esta vez a la Bolsa de Compensación de Shanghái, anunció un segundo encuentro con sus acreedores para la mañana de este jueves.

La propuesta inicial de Vanke pasaba por una prolongación de un año al vencimiento de este bono, pero se topó con la oposición frontal de sus tenedores -principalmente, grandes bancos- ante unas condiciones peores que las que habían planteado otras promotoras en apuros similares.

Vanke celebrará otra reunión similar con acreedores el próximo 22 de diciembre, en ese caso para postergar otro título cotizado en la China continental por un valor de unos 524 millones de dólares y vencimiento el día 28. Hasta mediados de 2026, la promotora afronta pagos de bonos por unos 1.900 millones de dólares.

El caso Vanke es relevante porque tras el derrumbe de gigantes privados como Evergrande o Country Garden ante sus respectivas crisis de deuda, era una de las pocas promotoras estatales que todavía contaba con una calificación crediticia favorable hasta que, en marzo del año pasado, las principales agencias la rebajaron a categoría de 'bono basura', con varias revisiones a la baja en 2024.

Esto la situó como una firma clave a la hora de evaluar la postura de las autoridades para con el sector; Vanke ha evitado caer en el impago de su deuda únicamente gracias a préstamos por unos 4.200 millones de dólares por parte de su principal accionista, Shenzhen Metro.

Sin embargo, ese apoyo está en duda desde el mes pasado, tras la dimisión del presidente de Vanke, Xin Jie, ya que las autoridades apuntan ahora hacia condiciones más estrictas para seguir financiando al grupo, lo que ha hecho que los inversores duden de su capacidad para seguir evitando el impago.

El temor ahora no es solo por Vanke, sino por un posible efecto contagio a otras firmas del sector que habían evitado hasta ahora el 'default'.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, preocupación de Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024. EFECOM

