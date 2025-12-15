La compra de viviendas vuelve a caer en octubre, un 2,5 %, y supera las 67.700 operaciones

Un repunte mensual en las operaciones de compraventa de viviendas coincidió con un contexto de escasez de inmuebles disponibles y un alza en los precios residenciales, según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este escenario se produjo en octubre, cuando las transacciones inmobiliarias sumaron 67.789 operaciones, lo que representa un descenso del 2,5 % respecto al mismo mes del año anterior, pero al mismo tiempo un aumento del 6,3 % respecto a septiembre, conforme a los datos publicados por el INE y reportados por EFECOM.

De acuerdo con la información del INE publicada este lunes, la reducción interanual en la compraventa interrumpe la tendencia alcista vista en periodos anteriores y refleja la intensidad de los desafíos actuales en el mercado de vivienda en España. El crecimiento de la demanda, junto a la insuficiencia de la oferta, ha contribuido al encarecimiento de los inmuebles, mientras las operaciones cierran el mes de octubre en cifras inferiores a las de hace un año.

El medio EFECOM consignó que el número total de transacciones corresponde a operaciones formalizadas en todo el país durante el mes de octubre, y que la dinámica de la oferta limitada frente a una demanda sostenida ha incidido directamente en la evolución de los precios del mercado residencial. A pesar de las caídas registradas interanualmente en dos de los tres últimos meses, el acumulado del año muestra un avance del 12,3 % en las compraventas entre enero y octubre.

El INE detalló que este comportamiento refleja variaciones significativas en el ritmo de compraventas en el segmento residencial, donde los ciclos cortos de subidas y bajadas permanecen condicionados por factores estructurales, especialmente la disponibilidad limitada de viviendas. La presión al alza sobre los precios ha sido señalada como uno de los elementos clave para explicar el comportamiento de la demanda, que se mantiene fuerte a pesar de las dificultades de acceso para algunos potenciales compradores.

Según explicó EFECOM, el contexto que vive el mercado inmobiliario español no solo ha afectado a las cifras mensuales, sino que también condiciona la evolución anual del sector, donde las estadísticas de los primeros diez meses aportan un balance de crecimiento pese a las fluctuaciones en periodos recientes. El encarecimiento de los inmuebles responde, en parte, a la falta de nuevas promociones y a la reticencia de ciertos propietarios a vender en un entorno marcado por la inflación y los costes financieros.

El informe del INE también puso de relieve los matices regionales y sectoriales, si bien el balance nacional acapara el grueso de la atención. Asimismo, los datos difundidos e interpretados por EFECOM reflejan la importancia de los movimientos mensuales y su impacto en el balance acumulado para el ejercicio, que sigue siendo positivo a pesar de las caídas estacionales o puntuales.

Finalmente, el INE y los análisis realizados por el medio EFECOM subrayan que el mercado residencial en España continúa sometido a tensiones derivadas de la escasez de vivienda disponible y el endurecimiento progresivo de las condiciones económicas, factores que podrían seguir influyendo en la evolución del sector inmobiliario en los próximos meses.