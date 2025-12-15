Feijóo pide a Zapatero aclarar si dio "chivatazo" al directivo de Plus Ultra para borrar pruebas antes de detención

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este lunes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a aclarar si dio un "chivatazo" al directivo de Plus Ultra Julio Martínez para "borrar pruebas" antes de su detención.

"Sabíamos de sus negocios turbios con Maduro, pero es que hoy hemos visto publicado que también daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas. Y es necesario conocer si esto es verdad", ha afirmado Feijóo en su discurso en la cena de navidad del PP de Madrid junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha celebrado en Alcorcón.

Feijóo ha recalcado que España "merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no". "Y lo lógico es que hubiese comparecido esta mañana para explicarnos si esto es verdad o no. Y no lo ha hecho", le ha recriminado.

Según Feijóo, el PSOE de Pedro Sánchez tenía a Zapatero "escondido en una cueva" pero "lo han sacado a la superficie para convertirlo en su referente moral" pese a que dejó el país "al borde de la quiebra". "Y ahora todo parece indicar que es especialista en hacer negocios con Venezuela", ha enfatizado.

El directivo de Plus Ultra --rescatada por el Gobierno español con 56 millones de euros-- Julio Martínez fue detenido la semana pasada por presuntamente desviar fondos de la aerolínea venezolana y por blanqueo de capitales. Según El Confidencial, el arrestado que fue puesto en libertad posteriormente con medidas cautelares, habría eliminado contenido de sus teléfonos móviles y borrado correos electrónicos días antes de su detención.

"SOLO HAY DOS OPCIONES EN EL PSOE: O ROBAS O CALLAS"

Tras criticar duramente que Sánchez ni siquiera haya esperado a que "los niños de primaria y secundaria" acaben el curso para hacer un balance del año, Feijóo ha señalado que lo que pretende el jefe del Ejecutivo es que el Congreso no se abra hasta el mes de febrero. Sin embargo, ha avisado que el PP no va a descansar ni va a dejar de denunciar "los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo del PSOE de Sánchez".

El presidente del PP ha afirmado que en este momento es "difícil ser del PSOE" porque "el que se atreve a discrepar es anulado o expulsado" y el partido "está hecho a la imagen y semejanza de una sola persona".

"En el PSOE solo hay dos opciones. O robas o callas y aplaudes", ha aseverado, para resaltar que en este momento en España "se habla de mordidas, de chantajes, de cloacas, de prostitutas financiadas con el presupuesto del Estado, de prostíbulos" o "de saunas".

Además, ha subrayado que Sánchez y los suyos llegaron "como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción" porque no hay delito "en el que no estén presuntamente involucrados".

"Oiga delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el Código Penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima, la semana pasada o esta semana", ha exclamado, para resaltar que es "imposible seguir el serial".

"HAN PROTEGIDO MÁS A SUS BABOSOS QUE A LAS MUJERES"

Feijóo ha subrayado que también llegaron como "adalides del feminismo" pero la realidad "no puede ser más demoledora" porque no han podido "ser más incompetentes" tras las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí, loa fallos en las pulseras antimaltrato o su actuación ante las denuncias de acoso sexual. "Han protegido más a sus babosos que a las mujeres", ha exclamado.

Asimismo, ha indicado que llegaron "para proteger a los trabajadores frente a los malvados ricos" y "nunca ha habido más pobres que con Sánchez", denunciado la situación de la clase media, la pérdida de poder adquisitivo de los españoles o cómo se ha "asfixiado" a la gente a impuestos.

DICE A LOS SOCIOS QUE "MERECEN SEGUIR PASANDO VERGÜENZA"

En este contexto, Feijóo ha resaltado que el "culmen de la hipocresía" es escuchar a los socios del PSOE decir que no quieren "seguir pasando vergüenza", citando expresamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz o al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

A su entender, "vergüenza" es la que pasan los españoles con el Gobierno de Sánchez o que le "hayan apoyado todos los días, desde el primer instante". "Y lo que merecen es pasar vergüenza porque están siendo los cómplices del Gobierno más corrupto de los últimos 47 años en España", ha proclamado, para agregar que "si de verdad" tuviesen "vergüenza" dejarían "caer" al jefe del Ejecutivo.

Feijóo ha afirmado que España "necesita una limpieza profunda" porque Sánchez lo ha "ensuciado todo" pero ha dicho que el PP va a "limpiarlo todo". Por eso, ha anunciado que cuando llegue a Moncloa hará "una auditoría completa" y darán con "todas las fechorías que han hecho" y "vaciará el sanchismo de las instituciones que se han apropiado" y "forzará que los corruptos devuelvan lo robado".

"ESTÁN MUY FRUSTRADOS PORQUE MADRID FUNCIONA"

Además, Feijóo ha dicho sentirse "orgulloso de Madrid" y ha recalcado que su "orgullo crece a la misma velocidad que crece la rabia del Partido Socialista con el PP de Madrid" dado que "cada ataque" a Ayuso "no hace más que confirmar" que "están muy frustrados" porque Madrid "funciona" y cuenta con "un partido muy sólido, muy unido, muy fuerte".

"Todo el aparato del Estado no son capaces de doblegar ni a la presidenta ni al partido en Madrid. Y tienen todo el aparato del Estado para derribarla. ¿Y sabéis por qué no son capaces? Porque nosotros ganamos en democracia, ganamos en argumentos, ganamos en limpieza y ganamos en honestidad", ha manifestado.

Feijóo ha reivindicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid "en un momento en el que las mujeres del PSOE se tienen que avergonzar de su partido". "Yo digo de alto y claro que estoy orgulloso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo digo y lo mantengo porque es una mujer que, frente a los machistas, planta cara", ha asegurado.

Finalmente el presidente del PP ha deseado a los asistentes una Feliz Navidad y ha pedido "disfrutar" sin "pedir perdón y sin complejos". "¿Por qué se tiene que pedir perdón por ser católico?", se ha preguntado.