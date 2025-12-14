Sánchez insta a elegir la "papeleta que representa el progreso" en Extremadura, frente a la "de la involución"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este domingo a elegir en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre la "papeleta del progreso en Extremadura", que es la del PSOE, frente a la papeleta que "representa la involución" de la región, que es la del PP y Vox.

En ese sentido, el líder del PSOE ha alertado de que desde la derecha "pretenden imponer, un futuro que no está escrito, que depende de los votos de cada uno de los extremeños", tras lo que ha agradecido al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, su "liderazgo", y ha señalado que de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre "cada voto cuenta".

Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma en un acto electoral en el que ha participado este domingo en Cáceres, junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo.

Por todo ello, ha llamado a acudir el domingo "todos a votar a Miguel Ángel Gallardo como próximo presidente de la Junta de Extremadura", tras lo que ha insistido en llamar a la "movilización" porque "cada voto cuenta", ha dicho.

"Chillan, gritan, insultan, pero bien que desmantelan a la chita callando el Estado del Bienestar cuando gobiernan, Guardiola incluido", ha aseverado Pedro Sánchez, quien ha considerado que el 21 de diciembre "hay que poner fin a esta coalición negacionista, votando todos a Miguel Ángel Gallardo y al PSOE para abrir una nueva etapa en Extremadura", ha dicho.

CONQUISTAS SOCIALES, "DE LA MANO DEL PSOE"

Y es que, según ha señalado Sánchez, "las conquistas sociales en Extremadura y en España han venido de la mano del PSOE, y aquellas que vendrán, también vendrán de la mano del PSOE", ha dicho.

También ha instado a los asistentes a "no olvidar que el socialista no es el que nunca cae, el socialista es el que siempre se levanta, y eso somos nosotros por eso la gente progresista cuando mira a un partido, mira al PSOE", un partido que nunca lo tuvo fácil.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha señalado que "este Estado que tenemos tan maravilloso, de un país tan diverso" como España, "exige también del compromiso de los gobiernos autonómicos", respecto de lo que ha señalado que durante su Gobierno, en los últimos siete año, se han transferido 300.000 millones de euros más a las CCAA, que en el caso concreto de Extremadura, ha sido "un 36 por ciento más de recursos que antes, con Mariano Rajoy".

Una cantidad que permite "financiar la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las políticas vinculadas a los servicios sociales", ante lo que ha criticado que la presidenta extremeña, María Guardiola, está haciendo lo mismo que todos los presidentes del PP.

En concreto, ha señalado que los presidentes autonómicos del PP "primero recortan la sanidad pública, eso implica aumentar las listas de espera", por lo que comienzan a derivar pacientes a la sanidad privada y conveniar con la sanidad privada, una situación que se produce "en un momento en el que además estamos nosotros aumentando los recursos económicos a las comunidades autónomas para que blinden la sanidad".

Sin embargo, estas comunidades "lo que están haciendo es dar a las élites de los territorios en forma de regalos fiscales esos recursos económicos y abrir las puertas al negocio de la sanidad privada", ha alertado Sánchez, quien ha aseverado que con el voto del próximo 21 de diciembre, "vamos a decir que defendemos una Extremadura donde haya pacientes y no clientes, donde haya estudiantes y no clientes, donde haya personas dependientes y no clientes", ha dicho.

Ante esta situación, "la disyuntiva que tenemos que resolver con el voto el próximo 21 de diciembre si queremos un gobierno de la Junta de Extremadura que defiende la sanidad pública o la abra a la privada", o que "defienda un sistema nacional de dependencia público o que continúe aumentando las residencias privadas, que defienda una educación pública o que abra las puertas a la educación privada".

Por todo ello, ha señalado que para defender la sanidad pública, dependencia, pensiones dignas y una educación pública, que ir "todos a votar al PSOE" el 21 de diciembre.