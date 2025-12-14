Hidalgo: "Mi hijo hablaría con quien fuera necesario para salvar Air Europa"

Santo Domingo, 14 dic (EFECOM).- El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, señala ante la polémica en torno al préstamo estatal obtenido por la aerolínea durante la pandemia que su hijo Javier, entonces consejero delegado del grupo, "hablaría con mil personas, todas las que fueran necesarias para salvar la empresa".

Tras cinco años y la reciente devolución total anticipada del crédito de 475 millones de euros concedido por la Sepi a Air Europa en noviembre de 2020, su adjudicación vuelve una y otra vez a la palestra mediática por una supuesta intermediación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vínculos con el 'caso Koldo'.

"Mi hijo hablaría con quien fuera. Yo no sé con quien habló, pero lo que sí sé es que yo firmé y avalé ese crédito con mis propias propiedades", ha subrayado Hidalgo en una entrevista concedida a EFE con motivo de la reapertura, tras una reforma integral, de su hotel de la capital de la República Dominicana.

A su juicio, ese aval fue el motivo por el que Air Europa fuera la primera compañía en recibir dinero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sepi y, además, en un tiempo bastante corto.

El directivo ha arremetido, asimismo, contra "la dialéctica del rescate", recalcando que el dinero recibido no era ningún rescate, sino un crédito y que fue el primero porque "fue el único avalado, avalado por Juan José Hidalgo".

Luego llegaron "bastantes créditos posteriores" a otras empresas que "tardaron mucho tiempo en adjudicarse porque nadie los avaló", ha argumentado.

El empresario ha recordado que puso todos los créditos y propiedades bajo el control de la Sepi, que ha estado presente en el consejo de administración de la aerolínea, con dos consejeros, desde la concesión de la ayuda hasta su devolución en noviembre pasado.

"No hemos podido hacer nada sin que la Sepi no estuviera al corriente" y la liquidación del préstamo, más ciento y pico millones de euros de intereses, demuestra que había un plan de viabilidad que se ha cumplido al 100 %, ha indicado.

Hidalgo ha reconocido que, gracias a "una buena gestión" realizada por su hijo tanto con Turkish Airlines (que ha entrado en el capital de Air Europa con un 26 %) como, anteriormente, con IAG que, entre las indemnizaciones pagadas durante la fallida operación de compra de la aerolínea y la adquisición de su 20 %, han aportado 300 millones de euros cada uno.

Toda esta tesorería, a la que se suma la venta de algunos activos del grupo (tres hoteles), "nos han permitido un saneamiento económico tanto en Globalia como en Air Europa, dejándolas limpias de deudas".

Antes de cancelar, con un año de adelanto, el préstamo con la Sepi (dividido entre ordinario y participativo) junto con los intereses devengados, la aerolínea liquidó también de forma anticipada el préstamo bancario de 141 millones (con sus correspondientes intereses), que había obtenido en mayo de 2020 con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

"Así que quede muy claro para todos los españoles que Globalia y Air Europa no han cogido ni un solo euro de ningún contribuyente. Ni un solo euro", ha insistido Hidalgo, para matizar que el dinero en aquel momento era necesario no por una mala gestión empresarial, sino "por culpa de los gobiernos que cerraron el mundo entero y toda nuestra actividad".

El grupo perdió 1.400 millones de euros en la pandemia, "pero es igual, lo hemos salvado, lo hemos sacado adelante, hemos pagado hasta el último euro sin ninguna ayuda ni ninguna consideración", ha afirmado Hidalgo, a quien no le ha hecho "ninguna gracia" el revuelo generado en torno a esos préstamos.

No obstante, en su opinión, "han hecho tanto ruido que por eso va tan bien la empresa. Air Europa va llena y yo creo que ha sido por hablar tan mal de ella. Por eso está vendiendo tanto. Han hablado tanto y tan mal que creo que nos ha venido bien", ha sentenciado. EFECOM