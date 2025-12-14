Espana agencias

Hidalgo: "Mi hijo hablaría con quien fuera necesario para salvar Air Europa"

Guardar

Santo Domingo, 14 dic (EFECOM).- El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, señala ante la polémica en torno al préstamo estatal obtenido por la aerolínea durante la pandemia que su hijo Javier, entonces consejero delegado del grupo, "hablaría con mil personas, todas las que fueran necesarias para salvar la empresa".

Tras cinco años y la reciente devolución total anticipada del crédito de 475 millones de euros concedido por la Sepi a Air Europa en noviembre de 2020, su adjudicación vuelve una y otra vez a la palestra mediática por una supuesta intermediación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vínculos con el 'caso Koldo'.

"Mi hijo hablaría con quien fuera. Yo no sé con quien habló, pero lo que sí sé es que yo firmé y avalé ese crédito con mis propias propiedades", ha subrayado Hidalgo en una entrevista concedida a EFE con motivo de la reapertura, tras una reforma integral, de su hotel de la capital de la República Dominicana.

A su juicio, ese aval fue el motivo por el que Air Europa fuera la primera compañía en recibir dinero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sepi y, además, en un tiempo bastante corto.

El directivo ha arremetido, asimismo, contra "la dialéctica del rescate", recalcando que el dinero recibido no era ningún rescate, sino un crédito y que fue el primero porque "fue el único avalado, avalado por Juan José Hidalgo".

Luego llegaron "bastantes créditos posteriores" a otras empresas que "tardaron mucho tiempo en adjudicarse porque nadie los avaló", ha argumentado.

El empresario ha recordado que puso todos los créditos y propiedades bajo el control de la Sepi, que ha estado presente en el consejo de administración de la aerolínea, con dos consejeros, desde la concesión de la ayuda hasta su devolución en noviembre pasado.

"No hemos podido hacer nada sin que la Sepi no estuviera al corriente" y la liquidación del préstamo, más ciento y pico millones de euros de intereses, demuestra que había un plan de viabilidad que se ha cumplido al 100 %, ha indicado.

Hidalgo ha reconocido que, gracias a "una buena gestión" realizada por su hijo tanto con Turkish Airlines (que ha entrado en el capital de Air Europa con un 26 %) como, anteriormente, con IAG que, entre las indemnizaciones pagadas durante la fallida operación de compra de la aerolínea y la adquisición de su 20 %, han aportado 300 millones de euros cada uno.

Toda esta tesorería, a la que se suma la venta de algunos activos del grupo (tres hoteles), "nos han permitido un saneamiento económico tanto en Globalia como en Air Europa, dejándolas limpias de deudas".

Antes de cancelar, con un año de adelanto, el préstamo con la Sepi (dividido entre ordinario y participativo) junto con los intereses devengados, la aerolínea liquidó también de forma anticipada el préstamo bancario de 141 millones (con sus correspondientes intereses), que había obtenido en mayo de 2020 con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

"Así que quede muy claro para todos los españoles que Globalia y Air Europa no han cogido ni un solo euro de ningún contribuyente. Ni un solo euro", ha insistido Hidalgo, para matizar que el dinero en aquel momento era necesario no por una mala gestión empresarial, sino "por culpa de los gobiernos que cerraron el mundo entero y toda nuestra actividad".

El grupo perdió 1.400 millones de euros en la pandemia, "pero es igual, lo hemos salvado, lo hemos sacado adelante, hemos pagado hasta el último euro sin ninguna ayuda ni ninguna consideración", ha afirmado Hidalgo, a quien no le ha hecho "ninguna gracia" el revuelo generado en torno a esos préstamos.

No obstante, en su opinión, "han hecho tanto ruido que por eso va tan bien la empresa. Air Europa va llena y yo creo que ha sido por hablar tan mal de ella. Por eso está vendiendo tanto. Han hablado tanto y tan mal que creo que nos ha venido bien", ha sentenciado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ignacio Morgado (neurocientífico): La consciencia nos hace sentir libres sin que lo seamos

Infobae

Óliver Laxe usará el éxito de 'Sirat' para "doblar la apuesta" en su próxima película

Infobae

La pensión media de jubilación subirá 570 euros anuales con el incremento del 2,7 %

Infobae

El Ministerio de Consumo resuelve sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros

Infobae

El jefe de gabinete de Mazón regresa a los juzgados de Catarroja para testificar por los WhatsApp con Pradas

José Manuel Cuenca comparece ante la jueza en Catarroja tras revelarse nuevos mensajes presentados por Salomé Pradas en torno a la gestión de la emergencia durante la dana de octubre, según confirmó Europa Press, sin dar declaraciones públicas

El jefe de gabinete de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas