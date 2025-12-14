Espana agencias

Fonplata anuncia financiación de 1.000 millones de dólares para Bolivia en próximos 5 años

La Paz, 13 dic (EFECOM).- El Fonplata - Banco de Desarrollo destinará 1.000 millones de dólares (unos 851 millones de euros) durante el próximo quinquenio para financiar proyectos estratégicos alineados con la agenda de desarrollo de Bolivia, lo que fue destacado este sábado por el Gobierno de Rodrigo Paz.

En un comunicado de prensa difundido esta jornada, Fonplata precisó que hizo el anuncio en la víspera, en una recepción ofrecida a autoridades del Gobierno boliviano en la sede de la institución en la ciudad oriental de Santa Cruz.

En el encuentro participaron el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, José Fernando Romero, y la presidenta ejecutiva de Fonplata, Luciana Botafogo, además de viceministros y funcionarios del Ejecutivo nacional y otros altos representantes del banco de desarrollo.

La institución señaló que los fondos anunciados "permitirán impulsar iniciativas" para la "generación de empleo, la transición energética, la reducción de costos logísticos, la modernización institucional y el fortalecimiento del desarrollo social y urbano", con miras a mejorar la calidad de vida de la población y aumentar la competitividad de Bolivia.

Fonplata destacó que el país es "un socio clave" al ser sede del banco y un "miembro activo" del mismo, por lo que "renueva su compromiso de trabajar de manera cercana y coordinada con el Gobierno" de Paz, complementando la labor de otros organismos multilaterales bajo un enfoque de integración regional.

Según la entidad, el ministro Romero presentó en el encuentro el Plan General de Desarrollo Económico y Social y las líneas de trabajo para los próximos años, que recoge propuestas de distintos sectores y regiones e incorpora temas de inversión pública, financiación externa e inversión privada, entre otros.

Por su parte, Botafogo afirmó que "Fonplata se propone acompañar a Bolivia en la ejecución de proyectos estratégicos que impulsen su crecimiento económico, fortalezcan el desarrollo social y promuevan una mayor integración regional.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destacó en sus redes sociales el anuncio del apoyo financiero de Fonplata para proyectos de desarrollo en Bolivia.

El ministerio indicó que estuvo representada en la reunión por el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, "reafirmando el compromiso del Estado boliviano con una gestión responsable del financiamiento externo" e inversiones para un "crecimiento económico sostenible y el bienestar de la población". EFECOM

