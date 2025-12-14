Espana agencias

El PP denuncia que Sánchez y 13 ministros "huyen" del próximo control en el Senado para esconderse de los escándalos

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado la ausencia "masiva" del Gobierno en la próxima sesión de control en el Senado, el próximo martes 16 de diciembre a las 16:00 horas.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha subrayado este domingo que "en el peor momento del Gobierno, cuando más acorralado está por los escándalos", el Ejecutivo ha decidido afrontarlos "bunkerizándose y negándose a dar la cara". "Esta desbandada generalizada demuestra que ante la descomposición en directo del Gobierno, los ministros no dan la cara y están en la estrategia del sálvese quien pueda", asevera.

Un total de doce ministros no estarán presentes en las preguntas orales y el ministro Bolaños tampoco estará presente en el turno de interpelaciones. Los ausentes serán María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Sara Aagesen, José Manuel Albares, Margarita Robles, Óscar Puente, Pilar Alegría, Ángel Víctor Torres, Ernest Urtasun, Carlos Cuerpo, Diana Morant y Ana Redondo.

"Más de la mitad del Gobierno se esconderá del Senado, como lleva haciendo Pedro Sánchez desde hace más de 21 meses a pesar de estar obligado por ley a rendir cuentas en la Cámara Alta", denuncia Alicia García, que critica que lo hacen con excusas "tan increíbles como peregrinas".

En este caso, el PP señala que seis de esos doce ministros tienen una reunión con el Patronato de la Fundación Carolina o que el ministro de Justicia se vaya a reunir con la nueva Fiscal General del Estado. Sin embargo, los 'populares' consideran que el mayor paradigma de las mentiras y la burla a los españoles para huir del Senado es la vicepresidenta Montero.

La formación apunta que Montero solo va ir a una sesión de control de las diez que se van a celebrar desde septiembre de 2025 a enero de 2026, y agregan que "la mayoría de sus excusas son reuniones con organismos que dependen de ella" -SEPI, Navantia, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Loterías y Apuestas del Estado, Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio-. Además, afirman que de dichas reuniones no hay ninguna documentación oficial y la mayoría de ellas ni tan siquiera aparecen en la agenda del Gobierno

"Tanto está acostumbrada la vicepresidenta Montero a convivir con el fraude que sus excusas para no cumplir con su obligación democrática son un fraude", subraya García.

Ante esta situación y la reiteración de ausencias masivas a las sesiones de control en el Senado, el PP estudia "acciones legales y jurídicas para que el Gobierno respete al Parlamento", un principio básico de la democracia.

"La ausencia de Presupuestos, la colonización de las instituciones, la falta de transparencia, la corrupción como sistema de proceder y, ahora también, la huida sistemática del Parlamento para ser controlado por la oposición, hacen que este Gobierno sea lo más alejado a lo que debe ser una democracia de pleno derecho", denuncia Alicia García.

Igualmente, la portavoz del GPP expone que "el Gobierno está boicoteando al Senado bloqueando sus iniciativas legislativas y, ahora, quiere acabar también con su capacidad de control". "Estamos ante el Gobierno más autócrata de nuestra historia democrática", indica.

Por último, Alicia García asegura que "pese a todas las huidas, las mentiras y la desfachatez de Sánchez y su Gobierno de resistencia contra la voluntad y los intereses de los españoles", el PP seguirá desarrollando su trabajo y "denunciando las ignominias de un presidente cercado por la corrupción, cada vez más preso de sus mentiras y más alejado de los valores y las necesidades de la sociedad española".

