El Castellón quiere despedir año en casa a lo grande ante Mirandés que huye del descenso

Castellón/Miranda de Ebro (Burgos), 14 dic (EFE).- El Castellón recibe al Mirandés este lunes en el último partido del año en casa que quiere despedir con una victoria que le mantenga en promoción y que le acerque a los puestos de ascenso directo frente a un rival que necesita los puntos para tratar de salir del descenso.

Los albinegros encadenan seis jornadas sin perder, con cinco victorias y cuatro de ellas de forma consecutiva, que le llevan a ocupar la quinta plaza y estar a solo cuatro puntos de la segunda posición.

El técnico, Pablo Hernández, no podrá contar para este encuentro con el internacional congoleño Brian Cipenga al estar convocado por su selección y apunta a que puede recuperar al delantero Adam Jakobsen, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión.

Con ello, el Castellón podría repetir la alineación que ha ganado los dos últimos encuentros.

El Mirandés afronta su visita a Castalia consciente de la exigencia que plantea un Castellón en uno de los mejores momentos de la temporada y con el objetivo de acercarse a la salvación.

El conjunto rojillo, que sigue en pleno proceso de ajuste bajo la dirección de Jesús Galván, se prepara para un partido de alto ritmo, con muchas transiciones y escenarios de ida y vuelta, donde la concentración y la lectura táctica serán determinantes.

El técnico andaluz anticipó un duelo “loco”, condicionado por la propuesta valiente del equipo orellut.

“Hay que tener mucha cabeza y entender bien el partido que van a plantear. Sabemos que vamos a sufrir en defensa, con muchas situaciones de uno contra uno por fuera, porque tienen extremos con buen pie y mucha velocidad”, explicó Galván en la previa.

No obstante, el entrenador rojillo también detecta espacios a explotar: “Exigen mucho arriba y en su balance defensivo pueden ofrecer situaciones de mano a mano. Las transiciones pueden ser clave”.

Durante la semana, el Mirandés ha incidido especialmente en el ritmo de juego, un aspecto que Galván considera imprescindible para competir en Castalia.

Con solo dos jornadas por delante antes del parón invernal, el Mirandés mira el corto plazo con ambición.

“Son dos esfuerzos contra rivales muy exigentes en lo físico y en la velocidad. Intentaremos sumar los seis puntos; nos darían tranquilidad y nos ayudarían a salir o acercarnos a salir de la zona de descenso”, reconoció el técnico.

Para este encuentro, Galván recupera a Postigo y a Hugo Novoa pero pierde a Iker Córdoba por acumulación de tarjetas.Alineaciones probables:

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Pablo Santiago, Calatrava y Camara.

Mirandés: Nikic, Tamarit, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Postigo, Pablo Pérez, Alex Cardero, Thiago, Bauza, Carlos Fernández y Petit.

Árbitro: José Antonio Sánchez (Comité Andaluz)

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 20:30. EFE

