Espana agencias

Tellado dice que PNV es "una muleta tan fiel a Sánchez como Bildu" y "quizá también estuvo en el ajo de la corrupción"

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que el PNV se ha convertido en "una muleta tan fiel" al presidente, Pedro Sánchez, como EH Bildu y "no se separa ni un milímetro" por "miedo a perder el poder". El dirigente popular ha afirmado que el PNV ha validado "cada subida de impuestos, cada ataque a la igualdad y cada invasión institucional" y "quizá también estuvo desde el principio en el ajo de la corrupción".

Durante una intervención previa a la comida navideña del PP de Álava en Vitoria, Miguel Tellado ha asegurado que su partido desea ser "el primer partido" y, por ello, está trabajando para "desenmascarar la farsa que representa el PNV, y más ahora de la mano de Aitor Esteban".

De este modo, ha reivindicado que el PP debe "volver a gobernar" en el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava porque es "la alternativa que mejor conecta" con lo que demandan los ciudadanos y "la única que se opone a esa coalición que gobierna en todas instituciones de Euskadi y también en el Gobierno de España".

Así, ha criticado que "hablar del PNV es hablar del PSOE y hablar del PSOE es hablar del PNV" porque hay "una simbiosis total" entre estas dos formaciones, que considera "indistinguibles" y tienen "una unidad de acción y a lo mejor un centro de negocios conjunto".

A su entender, están dispuestos a "priorizar el poder y sus sillones" y, por eso, el PNV "no se separa ni un milímetro de Sánchez". Según ha indicado, hay "más fisuras dentro del PSOE que entre el PNV con el PSOE", a pesar del "hundimiento" del proyecto de Pedro Sánchez, "quizás por miedo a perder el poder" y no quieren "arriesgar ni uno solo de los sillones".

Por ello, ha añadido, los jeltzales se han convertido en "una muleta tan fiel" de Pedro Sánchez como EH Bildu porque también son "indistinguibles". "Dicen lo mismo y votan exactamente lo mismo los dos, de la mano de Pedro Sánchez", ha manifestado.

Según ha indicado, "cada subida de impuestos, cada ataque a la igualdad, cada invasión institucional siempre ha sido validada por el PNV" y ahora se empieza a "ver que quizás también cada saqueo a las arcas públicas, que quizá el PNV también estuvo desde el principio en el ajo de la corrupción y eso explicaría muchas cosas de lo que han sucedido a lo largo de esta legislatura".

"Aquí hay una coalición no de gobierno, sino una coalición de intereses privados que unen al PNV con el Partido Socialista y lo demuestran cada día, y la consecuencia de todo eso es que ambos partidos tienen abandonados los problemas reales de los ciudadanos", ha advertido.

"VAYA SEMANITA"

Tellado ha destacado, asimismo, que "vaya semanita han tenido el gobierno de Pedro Sánchez y asociados", advirtiendo de que "los registros, los procesamientos, las condenas, las denuncias de acoso sexual, las dimisiones, todo lo que ocurre comienza a ser imposible de digerir".

En palabras del dirigente popular, "todo el gobierno está cayendo a plomo, están cayendo unos detrás de otros, tienen los tribunales y las cárceles de nuestro país colapsadas".

Tellado ha defendido que "España no merece sufrir las consecuencias de un gobierno sin principios, sin escrúpulos, tan corrupto como el que ha presidido Pedro Sánchez a lo largo de estos últimos ocho años" y ha augurado que 2026 será el año del "cambio" que, ha confiado, van a "conseguir todos juntos todos los que queremos que en España haya un gobierno honesto, honrado, que le pueda mirar a los ojos a los españoles".

En este marco, ha reivindicado la necesidad de que el PP "se convierta en la palanca de cambio que necesita" el país y ha señalado que, ante las próximas elecciones generales, "esto no va que el Partido Popular le gane al Partido Socialista", sino de aglutinar en torno al partido "a toda la España que desea y quiere un cambio de verdad en la política española".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

Ante denuncias recientes contra dirigentes socialistas, Susana Díaz llama a asumir responsabilidad y restaurar la confianza pública, señalando la preocupación en la militancia y exigiendo transparencia, reconocimiento del daño y respuesta ética para evitar el descrédito institucional

Susana Díaz cree que el

Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron"

La exresponsable de Interior publicó una imagen de su presencia en la sala de operaciones durante la DANA de octubre, mientras la jueza solicita grabaciones completas para esclarecer la actuación institucional y determinar responsabilidades en la gestión de la emergencia

Pradas comenta la foto de

Parte la primera rotación con 200 militares del contingente con misión de la OTAN en el flanco este de Europa

Unos 200 integrantes españoles iniciaron el despliegue hacia Eslovaquia para reforzar la estrategia aliada de la OTAN, sumando capacidades al grupo táctico multinacional durante seis meses y alejándose de sus hogares en plenas celebraciones navideñas

Parte la primera rotación con

Montero dice que no conocía Servinabar, se desmarca del expresidente de la SEPI y no teme lo que pueda decir Leire Díez

La vicepresidenta primera remarca su desvinculación total con las personas bajo investigación en el caso, subraya el compromiso de su equipo con la transparencia y señala que cualquier información relevante sobre la empresa y los implicados provino únicamente de los medios

Montero dice que no conocía

Cuenca a la secretaria de Mazón a las 23:25 del 29O: "Sigo parado en el mismo sitio. Situación controlada"

La magistrada del caso ha incorporado a la investigación los mensajes de altos funcionarios que reconstruyen la comunicación, la toma de decisiones y los movimientos claves del gabinete durante las horas críticas de la catástrofe ocurrida en Valencia

Cuenca a la secretaria de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas