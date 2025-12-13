Tellado dice que PNV es "una muleta tan fiel a Sánchez como Bildu" y "quizá también estuvo en el ajo de la corrupción"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que el PNV se ha convertido en "una muleta tan fiel" al presidente, Pedro Sánchez, como EH Bildu y "no se separa ni un milímetro" por "miedo a perder el poder". El dirigente popular ha afirmado que el PNV ha validado "cada subida de impuestos, cada ataque a la igualdad y cada invasión institucional" y "quizá también estuvo desde el principio en el ajo de la corrupción".

Durante una intervención previa a la comida navideña del PP de Álava en Vitoria, Miguel Tellado ha asegurado que su partido desea ser "el primer partido" y, por ello, está trabajando para "desenmascarar la farsa que representa el PNV, y más ahora de la mano de Aitor Esteban".

De este modo, ha reivindicado que el PP debe "volver a gobernar" en el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava porque es "la alternativa que mejor conecta" con lo que demandan los ciudadanos y "la única que se opone a esa coalición que gobierna en todas instituciones de Euskadi y también en el Gobierno de España".

Así, ha criticado que "hablar del PNV es hablar del PSOE y hablar del PSOE es hablar del PNV" porque hay "una simbiosis total" entre estas dos formaciones, que considera "indistinguibles" y tienen "una unidad de acción y a lo mejor un centro de negocios conjunto".

A su entender, están dispuestos a "priorizar el poder y sus sillones" y, por eso, el PNV "no se separa ni un milímetro de Sánchez". Según ha indicado, hay "más fisuras dentro del PSOE que entre el PNV con el PSOE", a pesar del "hundimiento" del proyecto de Pedro Sánchez, "quizás por miedo a perder el poder" y no quieren "arriesgar ni uno solo de los sillones".

Por ello, ha añadido, los jeltzales se han convertido en "una muleta tan fiel" de Pedro Sánchez como EH Bildu porque también son "indistinguibles". "Dicen lo mismo y votan exactamente lo mismo los dos, de la mano de Pedro Sánchez", ha manifestado.

Según ha indicado, "cada subida de impuestos, cada ataque a la igualdad, cada invasión institucional siempre ha sido validada por el PNV" y ahora se empieza a "ver que quizás también cada saqueo a las arcas públicas, que quizá el PNV también estuvo desde el principio en el ajo de la corrupción y eso explicaría muchas cosas de lo que han sucedido a lo largo de esta legislatura".

"Aquí hay una coalición no de gobierno, sino una coalición de intereses privados que unen al PNV con el Partido Socialista y lo demuestran cada día, y la consecuencia de todo eso es que ambos partidos tienen abandonados los problemas reales de los ciudadanos", ha advertido.

"VAYA SEMANITA"

Tellado ha destacado, asimismo, que "vaya semanita han tenido el gobierno de Pedro Sánchez y asociados", advirtiendo de que "los registros, los procesamientos, las condenas, las denuncias de acoso sexual, las dimisiones, todo lo que ocurre comienza a ser imposible de digerir".

En palabras del dirigente popular, "todo el gobierno está cayendo a plomo, están cayendo unos detrás de otros, tienen los tribunales y las cárceles de nuestro país colapsadas".

Tellado ha defendido que "España no merece sufrir las consecuencias de un gobierno sin principios, sin escrúpulos, tan corrupto como el que ha presidido Pedro Sánchez a lo largo de estos últimos ocho años" y ha augurado que 2026 será el año del "cambio" que, ha confiado, van a "conseguir todos juntos todos los que queremos que en España haya un gobierno honesto, honrado, que le pueda mirar a los ojos a los españoles".

En este marco, ha reivindicado la necesidad de que el PP "se convierta en la palanca de cambio que necesita" el país y ha señalado que, ante las próximas elecciones generales, "esto no va que el Partido Popular le gane al Partido Socialista", sino de aglutinar en torno al partido "a toda la España que desea y quiere un cambio de verdad en la política española".