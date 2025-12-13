Espana agencias

La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) decidirá este sábado si envía a prisión provisional o deja en libertad a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos.

A partir de las 10.00 horas, los tres detenidos pasarán a disposición judicial ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.

Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados "con total colaboración", agregando que "fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos".

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.

DÍEZ TRABAJÓ PARA EMPRESAS DE LA SEPI

La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Artuzo Zamarriego considera que la exconcejal socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.

SERVINABAR PAGÓ A FERNÁNDEZ

Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.

Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la información tributaria de Servinabar.

En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.

LA SEGUNDA IMPUTACIÓN DE ALONSO

Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del 'caso Koldo' relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.

Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Belarra, Irene Montero y Maíllo arroparán sin coincidir en actos a Unidas por Extremadura en el ecuador de campaña

Ione Belarra, Irene Montero y Antonio Maíllo intensifican su presencia en diferentes localidades extremeñas, brindando apoyo activo a la lista liderada por Irene de Miguel y Nerea Fernández en varios encuentros políticos programados durante la recta intermedia del proceso electoral

Belarra, Irene Montero y Maíllo

Archivada la causa contra dos ertzainas por uso de material antidisturbios en los Carnavales de Tolosa de 2024

El órgano judicial consideró que las lesiones a Xuhar Pazos se debieron a un accidente y no a un uso improcedente de la fuerza, tras determinar que los agentes actuaron conforme a los protocolos al intervenir en una pelea en Tolosa

Infobae

La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez

La investigación focalizada en contratos estatales y presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos provocó varias detenciones y registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza, mientras Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo secreto la documentación incautada

La Guardia Civil detuvo a

Mónica García llama "malditos" a quieres usan el dinero público para su beneficio tras las detenciones del caso Leire

Tras las recientes detenciones vinculadas al caso Leire, la ministra de Sanidad exigió sanciones individualizadas, defendió el fortalecimiento de los controles internos y respaldó la actuación judicial, reiterando su rechazo al desvío ilícito de fondos del Estado

Mónica García llama "malditos" a

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Investigadores evalúan documentos y transferencias de alto valor y rapidez vinculadas a la firma y otras compañías, en un proceso que podría expandirse dependiendo de los hallazgos, mientras Plus Ultra mantiene silencio y colabora con las autoridades

La Policía registra la aerolínea
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas