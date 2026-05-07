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1-1. Independiente Rivadavia avanza a octavos a expensas del Fluminense

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Buenos Aires, 6 may (EFE).- Independiente Rivadavia avanzó este miércoles a los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar en Mendoza 1-1 con Fluminense, que logró un agónico gol en el minuto 90, por la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.

El equipo argentino logró en su primera participación en el torneo clasificarse a la siguiente fase ya que con el empate alcanzó los 10 puntos en cuatro partidos y se mantiene en la cima del Grupo C. Lo escolta Bolívar con 5, La Guaira con 3 y Fluminense es colista con 2.

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Alex Arce (m.66) puso en ventaja a la ‘Lepra’ local y el ingresado John Kennedy (m.90) puso cifras definitivas para el ‘Flu’.

En el inicio del partido, Independiente Rivadavia salió en busca de mantener su puntuación perfecta en la zona y avisó con dos llegadas: una media vuelta de Fabrizio Sartori que exigió a Fábio, y un cabezazo de Alex Arce que se estrelló en el travesaño.

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Fluminense no encontró la conexión de Agustín Canobbio con Rodrigo Castillo, aunque ‘Lucho’ Acosta fue el mejor en el armado de un juego que no llevó peligro en el primer tiempo al arco defendido por Nicolás Blocato, más allá de un cabezazo desviado de Agustín Canobbio.

En el complemento, el elenco Mendocino recuperó la posesión y Matías Fernández avisó con un remate que se fue apenas desviado.

Y en el minuto 66 fue el paraguayo Alex Arce que rompió el cero con un certero golpe de cabeza.

Tanto Alfredo Berti como su compatriota Luis Zubeldía rotaron los suplentes y en el ‘Flu’ el ingreso del venezolano Yeferson Soteldo le dio fluidez de juego y John Kennedy mayor presencia en el área.

En el minuto 90 una pelota suelta le quedó a Kennedy que sacó un remate que se desvió en Leonard Costa y se le coló a Nicolás Blocao en la portería.

El empate deja urgido a Fluminense a lograr dos triunfos en sus últimas dos presentaciones de este Grupo C en casa, primero por la quinta fecha ante Bolívar, jornada en la cual Independiente Rivadavia visitará a La Guaira.

- Ficha Técnica:

1. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio (m.81, Juan Manuel Elordi), Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez (m.81, Alejo Osella); Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández (m.86, Gonzalo Ríos), Fabrizio Sartori (m.86, Leonel Bucca); Sebastián Villa y Alex Arce (m.79, Iván Villalba).

Entrenador: Alfredo Berti.

1. Fluminense: Fábio; Guilherme Arana, Guga, Ignácio, Juan Pablo Freyres; Nonato (m.78, Alisson), Hércules (m.78, Yeferson Soteldo), Jefferson Savarino (m.78, John Kennedy), Lucho Acosta; Agustín Canobbio (m.82, Kevin Serna) y Rodrigo Castillo.

Entrenador: Luis Zubeldía.

Goles: 1-0, m.66: Alex Arce. 1-1, m.91: John Kennedy.

Árbitro: El uruguayo Gustavo Tejera amonestó a Tomás Bottari, José Florentín, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Guga y Luis Zubeldía (DT).

Incidencias: Partido válido por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza. EFE

(foto)

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