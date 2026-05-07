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108-102. Los Knicks sudan la gota gorda para poner el 2-0 ante unos 76ers sin Embiid

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Jan Téllez Asensio

Nueva York, 6 may (EFE).- Los New York Knicks ganaron este miércoles 108-102 a los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden y se pusieron adelante 2-0 en las semifinales del Este en un partido ajustado y que el conjunto neoyorquino se llevó gracias a su competitividad y a 26 puntos de Jalen Brunson.

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A falta de Embiid, quien sí apareció fue Jalen Brunson. El '11' de los Knicks brilló una vez más como el mejor de Nueva York, con 26 puntos y seis asistencias, y cerró la noche con un 9 de 21 en tiros de campo (42,9 %).

Karl-Anthony Towns también fue vital en el triunfo de los Knicks pese a jugar menos de media hora. El dominicano, nacido en Nueva Jersey, completó un doble-doble (20 puntos y 10 rebotes), además de sumar otras siete asistencias.

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El 2-0 de Nueva York llegó después de una espectacular racha del conjunto de Mike Brown, que había sido el primer equipo NBA en cosechar tres victorias seguidas en 'playoffs' por 25 o más puntos.

Además, los Knicks también habían encadenado las victorias más holgadas en los 'playoffs' como visitante (+51 ante Atlanta) y como local (+39 en el partido 1 contra Philadelphia) en la historia de la franquicia.

Los 76ers notaron la baja de su estrella, Joel Embiid, que quedó desconvocado del partido por lesión en el tobillo derecho y en la cadera.

Embiid, que promedió 28 puntos en los cuatro partidos que jugó en la serie contra Boston, se quedó en apenas 14 puntos y 3 de 11 en tiros de campo durante los 25 minutos que estuvo en pista durante el primer partido de la semifinal.

Ante la baja de Embiid, Paul George se echó los 76ers a la espalda y empezó de la mejor forma, anotando 11 de los primeros 13 puntos del conjunto visitante gracias a un tiro de dos y a tres triples seguidos, sin ningún fallo. Philadelphia anotó 6 de sus primeros 9 triples.

En los Knicks, Brunson tardó casi diez minutos en puntuar, pero se fue entonando al final de un primer cuarto accidentado y con muchas faltas que terminó con un igualado 31-33.

Los Knicks tuvieron problemas en su juego interior antes del descanso. Con Mitchell Robinson sin jugar por molestias y 'KAT'y Ariel Hukporti cargados con 3 y 4 faltas solo en el segundo cuarto, Mike Brown tuvo que utilizar a OG Anunoby de pívot, lo que dio alas a unos 76ers que encontraban buenas situaciones en la pintura.

Tras el 61-62 al descanso y con todo por decidir, ambos equipos pusieron toda la carne en el asador. Karl-Anthony Towns volvió a la pista y Nueva York lo agradeció, manteniendo un toma y daca entre los Knicks y los 76ers sin que nadie se despegara en el marcador.

El técnico de los 76ers, Nick Nurse, que entre el primer y el segundo partido hizo un viaje exprés a Iowa para el funeral de su hermano recientemente fallecido, pudo dirigir con normalidad a su equipo y marcó una táctica clara para poner en ventaja a Paul George, que asumió los tiros cuando el balón quemaba más, aunque finalmente sin mucho acierto.

El 89-90 con el que el partido llegó al último cuarto hacía prever que el encuentro se resolvería en distancias muy cortas. Pero fue justo a dos minutos del final cuando los Knicks consiguieron su máxima ventaja en toda la noche gracias a una racha de 9-0 que los aupó a la victoria.

En Nueva York, OG Anunoby aportó 24 puntos, Mikal Bridges otros 18 y el puertorriqueño Jose Alvarado sumó 3 puntos y una asistencia en siete minutos sobre el parqué.

En Philadelphia, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 26 puntos, además de sumar seis asistencias y tres rebotes. Paul George (19 puntos, 5 de 13 en triples), Kelly Oubre Jr. (19 puntos) y VJ Edgecombe (17 puntos) también registraron dobles dígitos.

Tras poner Nueva York el 2-0 a su favor, la serie se traslada a Filadelfia, donde los 76ers este viernes en la Xfinity Mobile Arena empezarán a intentar empatar una de las dos semifinales del Este. EFE

(foto)

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