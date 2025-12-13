La AEMET activa avisos de nivel 'rojo' en Andalucía y Valencia ante lluvias torrenciales

Madrid, 13 dic (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel 'rojo' (peligro extraordinario) ante las lluvias torrenciales que se prevén para mañana en algunos lugares, que podrían acumular más de 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

La borrasca de alto impacto Emilia, que durante el día de hoy ha azotado con fuerza al archipiélago canario, se desplaza hacia la península y las precipitaciones serán fuertes o muy fuertes, e incluso torrenciales en algunos lugares del este de Andalucía, Valencia, el sureste de Castilla-La Mancha y en Murcia, un episodio que se prolongará durante todo el día de mañana y que continuará hasta el lunes.

Las situaciones más adversas, y que han justificado la activación del aviso 'rojo', se localizarán en el Valle de Almanzora y Los Velez, en la provincia de Almería, donde las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 120 litros por metro cuadrado, y en Valencia.

En el litoral de la provincia de Valencia el aviso 'rojo' afectará a todo el litoral de la provincia de Valencia, donde se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, aunque la AEMET ha alertado de que los totales del episodio del domingo y de las primeras horas del lunes podrían llegar a superar los 250 litros por metro cuadrado.

Además de los avisos rojos ante el peligro 'extraordinario' que suponen las lluvias torrenciales previstas para mañana en esos lugares se han activado avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) en grandes áreas de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, donde las precipitaciones irán en algunos casos acompañadas de fuertes tormentas.

El mismo nivel de alerta (naranja) persiste en las siete islas del archipiélago canario, debido a las intensas lluvias, las nevadas, el fuerte viento y el oleaje, según los datos de la AEMET.

El mapa de avisos meteorológicos previsto para mañana se completa con avisos de nivel 'amarillo' (peligro bajo) por lluvias en más zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Almería y la ciudad autónoma de Ceuta, y por el fuerte oleaje en todo el litoral andaluz.

La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de las adversidades previstas para mañana también a través de las redes sociales, donde ha incidido en que el aviso es de nivel 'rojo' debido a las lluvias torrenciales previstas y que afectarán sobre todo a los litorales norte y sur de Valencia y al Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería.

Este organismo ha advertido de las posibles inundaciones y de las crecidas repentinas de cauces que se pueden registrar , ha incidido en el que el peligro es 'extraordinario' y ha subrayado la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

En Valencia los avisos estarán en vigor desde el mediodía de mañana hasta la madrugada (hasta las 6:00 horas) del lunes, y en Almería el episodio comenzará la próxima madrugada (en torno a las 6:00 horas) y se prolongará hasta el final del día.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana y Andalucía ante la activación de los avisos rojos por fenómenos meteorológicos adversos y ha hecho un llamamiento a la población para que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

La vicepresidenta tercera ha trasladado a los presidentes de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y de Andalucía, Juanma Moreno, que tanto ella como su equipo siguen con atención la evolución de la situación meteorológica en sus territorios y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad.

Un mensaje de alerta de Protección Civil enviado a las 19:23 horas de este sábado ha advertido a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables. EFE