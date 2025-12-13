JxCat ve al Gobierno en "implosión" y reclama a ERC "unidad de acción" para aprovecharlo

Barcelona, 13 dic (EFE).- El portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado este sábado que el Gobierno está "en una crisis profunda" y en una "implosión", y ha emplazado a ERC a tener "unidad de acción" para aprovechar esta "gran oportunidad".

En declaraciones a Ràdio 4, Vergés se ha referido a los últimos casos de acoso sexual que afectan al PSOE, que el portavoz de Junts ha tachado de "lamentables" y en los que ha reclamado "ir absolutamente hasta el final, sin ningún perdón ni matiz".

Es ante esta "debilidad extrema" del Gobierno que el independentismo "tiene que hacer un esfuerzo" para convertirla en "una oportunidad para Cataluña", según ha subrayado el portavoz parlamentario de JxCat

En cualquier caso, Vergés ha dicho que el "único que tiene el botón para avanzar las elecciones es Pedro Sánchez" y que "ellos -el PSOE- sabrán cómo lo tienen que gestionar", si bien en JxCat están "preparados" para "cualquier escenario", incluido el adelanto electoral. EFE