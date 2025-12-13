Espana agencias

Cincuenta años de 'Nuevo día' de Lole y Manuel, el disco que "impactó" a Camarón

Javier Herrero.

Madrid, 13 dic (EFE).- Algunos años antes de que el mundo del flamenco se viera revolucionado por formaciones como Veneno o discos como 'La leyenda del tiempo' (1978), Lole y Manuel dieron forma a un álbum titulado 'Nuevo día' (1975) que ya contribuyó a poner el género a la vanguardia de la música.

"Eso hizo un impacto. Siempre digo que Camarón cantó el flamenco tradicional y después 'La leyenda', pero que nosotros somos los pioneros", reivindica Lole Montoya, cincuenta por ciento de aquel dúo histórico, tras cumplirse 50 años del lanzamiento de su debut.

La celebración de ese aniversario lleva a la artista este domingo a actuar en el festival Miradas Flamenkas de Madrid y a una entrevista con EFE en la que recuerda cómo hicieron posible aquel salto que, en los estertores de la dictadura, conjugó flamenco con ritmos foráneos como el "folk", el "blues" o la psicodelia.

"Nosotros éramos gente muy abierta. Nos gustaba igual oír una canción de los Beatles, como se hacía en los guateques, que ponían también a Janis Joplin y se bailaba agarrado, que en la radio de la casa de la Chacha María a Manuel de Falla", rememora.

Nacida Dolores Montoya (Sevilla, 1954) antes de convertirse en Lole la artista, recuerda que solo cantaba en la ducha cuando conoció por primera vez a Manuel Molina, quien más tarde se convirtió además en su pareja sentimental y padre de su hija, la también cantante Alba Molina.

"Éramos vecinos primero que nada. Él estaba muy relacionado con mis padres y se paraba en la ventana. Yo me fui a trabajar a la calle San Bernardo de Madrid, donde estaban Merche Esmeralda y Manolo Sanlúcar, y ahí empecé a bailar y a cantar. Manuel tocaba la guitarra donde su padre lo llevaba y así fue hasta que ya un día me pidió: 'Mira, te voy a enseñar una canción'", cuenta de aquellos inicios.

Ahí empezaba a gestarse 'Nuevo día': 'Las bulerías de la luna', 'Un cuento para mi niño'... Cuando ya más adelante salían juntos y sus padres "sabían", llegó el corte titular del álbum, 'Nuevo día', con su "mariposa blanca de un lirio se enamoró". "Él me explicaba y yo le decía: 'Pues eso no lo sé hacer'", comenta la artista con honestidad.

En realidad sí que sabía. "Esa, como 'Todo es de color', es todo una bulería lenta muy por soleá, que era mi forma de medir y ahí coincidimos. Yo bailaba y antes la persona que bailaba estaba muy conectada con la percusión. En mi casa éramos muy andaluces, por la familia de mi madre se cantaba árabe gitano, música de raíz, y sin salirnos de ahí nos poníamos a escuchar el 'Come Together'", señala.

Había lazos de amistad con Ricardo Pachón, que se convirtió en su productor y se los llevó a Madrid a grabar un álbum que dio cabida por primera vez a instrumentos ajenos al flamenco, como el melotrón. El propio Pachó abrió con ello una senda, pues después tomaría los mandos también del debut homónimo de Veneno en 1977 o del citado 'La leyenda del tiempo'.

"Con el paso del tiempo ha venido una madurez, una revelación y una conciencia más profunda de lo que habíamos hecho anteriormente", confiesa Montoya, orgullosa de aquel primer disco al que siguieron 'Pasaje del agua' (1976), 'Lole y Manuel' (1977), 'Al Alba con alegría (1980) y 'Casta' (1984).

Fue entonces cuando llegó su separación personal y, momentáneamente, el distanciamiento artístico, aunque aún volverían a trabajar juntos en 'Lole y Manuel cantan a Manuel de Falla' (1992), 'Alba Molina' (1994) y el directo 'Una voz y una guitarra' (1995). Justo 20 años después, llegaría la muerte de Manuel Molina.

Ante un nutrido panorama de jóvenes artistas flamencas que están intentado modernizar también el flamenco actualmente, la cantaora sevillana sirve un consejo que sirve para todas las nuevas generaciones y que, paradójicamente, pasa por mirar atrás: "Hay que volver a España, porque todo se vive muy rápido con el teléfono y hay que cambiar las actitudes del corazón a relaciones más profundas". EFE

