Vuelven Los Chunguitos cuatro años después... sin Juan Salazar: "Quiere seguir su carrera"

Madrid, 12 dic (EFE).-

Madrid, 12 dic (EFE).- Cuatro años después del anuncio de que Los Chunguitos, formado por los hermanos Juan y José Salazar, tomaban caminos separados, la marca se reactiva con la llegada de la Navidad con un villancico y el propósito de iniciar una nueva etapa, de nuevo en formato de dúo y todas las "ganas"... pero sin Juan.

"Hemos contado con él, lo que pasa es que ha querido seguir su carrera en solitario", explica en una entrevista con EFE el hermano que permanece, más conocido artísticamente como Taíno, y que ha reactivado esta banda con más de medio siglo de existencia junto a otro de sus integrantes históricos, Manuel Salazar, alias Jere.

Primo de los Salazar, él fue quien sustituyó en 1982 al tercero de los hermanos, Enrique, que ejercía funciones de cantante y compositor y que falleció en lo más alto de su carrera a causa de un cáncer, la misma causa que en 2006 a él lo llevó a apartarse de la música.

"Estuve un tiempo malo, me salieron tres cáncer y también estuve un poco apartado, pero Dios me sanó y aquí estoy", cuenta Jere, que aceptó encantado la propuesta de su primo de volver a reunirse casi 20 años después.

Fue el propio José Salazar el que en noviembre de 2021 comunicó que él y su hermano Juan iniciaban caminos artísticos separados. "Son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada", dijo.

"En un momento, dije: 'Voy a llamar Manuel', porque veía que podía ser una cosa muy bonita otra vez el encuentro nuestro. Dios lo ha querido muy bien y cuando pone las cosas en tu camino, es por algo", argumenta sobre esta reunión de la que, según sus palabras, se bajó su hermano Juan por voluntad propia.

Su primo Jere no lo dudó: "Me apetecía estar de nuevo cantando en los conciertos con José y es una maravilla volver a Los Chunguitos". "Aparte es que la música es nuestra vida, es lo que sabemos hacer: cantar, bailar... Yo sin música no puedo vivir", apostilla Salazar a su lado.

No dudaron tampoco respecto a la posibilidad de buscar un nuevo nombre. "Sería como dejar la Coca Cola. La de Los Chunguitos es una marca grande, porque es patrimonio de España", defienden los intérpretes de clásicos como 'Dame veneno', 'Carmen' o 'Me quedo contigo'.

"La verdad es que somos un clásico, como los son el Madrid y el Barcelona o Los Chichos y Los Chunguitos", cita Jere al referirse a otra de las bandas míticas que combinó rumba con pop y experiencias duras y reales del extrarradio madrileño. Frente al "ventilador" de la rumba catalana, "que es preciosa", dicen, la suya era "una música distinta que llegaba más adentro del corazón, más flamenca".

Tras haber sido reivindicados por bandas 'indies' como La Plazuela o por artistas internacionales como Rosalía, estos autores de otros temas míticos como 'Soy un perro callejero', 'Ay, qué dolor' o 'La paya' no renuncian a verse un día en festivales grandes como Primavera Sound, tal y como hicieron Los Chichos hace años.

"Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos para seguir otra vez con nuestra música, porque hay mucha gente que le gusta y tenemos ganas de vivir y de hacer cosas bonitas", insisten, ante el lanzamiento inminente de su 'Navidad con los Salazar', en el que han participado hasta su hermanas, las famosas Azúcar Moreno.

Además, en enero llegará un nuevo sencillo que "recupera el espíritu clásico de Los Chunguitos" con un sonido "un poco actualizado" y el 19 de febrero, en la plaza de toros de Las Ventas, el primero de los conciertos de su gira nacional 'El reencuentro de Los Chunguitos con Jere y Taíno, 50+1'. EFE

(foto)

EFE

