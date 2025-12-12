Espana agencias

Un pastor evangélico afronta cuatro años de cárcel por desfalcar más de 500.000 euros de su iglesia en Madrid

La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión para un pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste, al que acusa de apropiarse de más de 516.000 euros pertenecientes a la comunidad religiosa entre los años 2016 y 2018.

El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Según la Fiscalía, el acusado tenía autorización para operar en la cuenta corriente de la iglesia, abierta en una sucursal de Bankia en la calle Chapinería de Madrid.

Aprovechando su posición como pastor y responsable autorizado, habría ordenado múltiples transferencias desde la cuenta de la entidad religiosa hacia su cuenta personal.

El escrito detalla más de una veintena de reintegros y transferencias realizadas entre febrero de 2016 y noviembre de 2017, con importes que oscilan desde pequeñas cantidades hasta operaciones de 90.000, 100.000 o incluso 150.000 euros. En total, el presunto perjuicio económico asciende a 516.271,83 euros, procedentes principalmente de donaciones de los fieles.

La Fiscalía sostiene que el acusado no percibía nómina alguna pese a que las transferencias se justificaban bajo conceptos como "nómina", "donación", "ofrenda" o "gastos".

Con parte del dinero, afirma el Ministerio Público, T.G.M. habría adquirido un vehículo a su nombre y entregado cantidades a su hijo para la compra de una vivienda en Boadilla del Monte. Los miembros de la iglesia no habrían tenido conocimiento del destino de las donaciones hasta 2020.

El Ministerio Fiscal solicita por un delito continuado de apropiación indebida cuatro años de prisión, diez meses de multa con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste en 516.271,83 euros, más los intereses legales correspondientes, por las cantidades presuntamente desviadas y no recuperadas.

