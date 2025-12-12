Un accidente entre tres camiones corta la AP-7 en Castellón durante toda la noche

València, 12 dic (EFE).- Un accidente entre tres camiones, que no ha causado víctimas mortales, corta desde la una de la madrugada de este viernes la AP-7 a su paso por Castellón ciudad, y se ha establecido el desvío de la circulación por la N-340, según informa la Dirección General de Tráfico.
El desvío se ha activado en un tramo de 6 kilómetros entre las salidas de Castellón Norte y Castellón Sur desde la hora en que se ha producido el accidente.
Además, un pequeño alcance en Valencia dificulta la entrada por la V-31 en el entorno de Sedaví, debido al corte del carril derecho, y a las 8 de la mañana la retención alcanza los ocho kilómetros. EFE
Últimas Noticias
Feijóo ataca a Sánchez con el 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"
El debate en el Congreso intensifica la presión sobre el Ejecutivo ante las críticas por la gestión de denuncias contra miembros socialistas, mientras Sánchez defiende sus políticas para proteger la igualdad y acusa al PP de inacción ante el acoso
Urtasun reclama al PSOE que actúe con "contundencia" ante los presuntos casos de acoso sexual en sus filas
El ministro de Cultura pide a los partidos revisar sus normas internas tras las denuncias en el PSOE, remarcando la urgencia de acompañar y proteger a las víctimas y evitar la revictimización, según declaraciones recogidas por Cuatro
Feijóo ataca a Sánchez con 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"
Un tercio de trabajadoras declara haber sufrido conductas inapropiadas en el empleo, según el Ministerio de Igualdad, en un contexto parlamentario de fuerte confrontación entre Ejecutivo y principales partidos sobre la eficacia de mecanismos públicos contra el abuso profesional
El estreno de 'Dímelo Bajito' continúa el idilio entre Mercedes Ron y Prime Video
Rufián pregunta a Pedro Sánchez "de qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le llega"
El portavoz de ERC reclamó soluciones inmediatas al aumento de precios y propuso una red pública para garantizar el acceso a productos básicos, mientras el presidente defendió los datos económicos y eludió comprometerse con medidas concretas sobre alimentación
MÁS NOTICIAS