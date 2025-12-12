Un accidente entre tres camiones corta la AP-7 en Castellón durante toda la noche

València, 12 dic (EFE).- Un accidente entre tres camiones, que no ha causado víctimas mortales, corta desde la una de la madrugada de este viernes la AP-7 a su paso por Castellón ciudad, y se ha establecido el desvío de la circulación por la N-340, según informa la Dirección General de Tráfico.

El desvío se ha activado en un tramo de 6 kilómetros entre las salidas de Castellón Norte y Castellón Sur desde la hora en que se ha producido el accidente.

Además, un pequeño alcance en Valencia dificulta la entrada por la V-31 en el entorno de Sedaví, debido al corte del carril derecho, y a las 8 de la mañana la retención alcanza los ocho kilómetros. EFE