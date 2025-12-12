Espana agencias

Torró presenta hoy el informe sobre Salazar y convoca a una reunión a las responsables de Igualdad del PSOE

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentará este viernes 12 de diciembre el informe sobre las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista Francisco Salazar. Además, junto a la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha convocado a todas las responsables de este área a una reunión presencial en la sede del partido en la calle Ferraz.

Según la convocatoria enviada este mismo jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, la dirección convoca a las secretarias autonómicas de Igualdad y también a las portavoces del ramo y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, el Senado y la delegación socialista en el Parlamento Europeo.

También están invitadas a la reunión, que comenzará a las 16 horas, las portavoces socialistas de Igualdad y de violencia de género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como la secretaria de Igualdad de Juventudes Socialistas.

COMPARECE ANTE LOS MEDIOS POR PRIMERA VEZ

Antes, a las 11.30 horas, Torró ofrecerá una rueda de prensa en la misma sede nacional, su primera intervención pública tras el estallido de esta crisis, en la que hará público el informe elaborado sobre las denuncias a Salazar, según han trasladado fuentes socialistas.

Este informe ha sido elaborado por la Oficina contra el Acoso del PSOE a la que llegaron dos denuncias anónimas el pasado mes de julio contra el asesor de Pedro Sánchez en La Moncloa e integrante de la Ejecutiva Federal socialista.

Los testimonios de estas dos mujeres, que trabajaban a su cargo en la Presidencia del Gobierno, describen comportamientos de acoso en el lugar de trabajo, además del encubrimiento de su número dos, Antonio Hernández, que también ha sido cesado.

Las fuentes consultadas apuntan que el partido tendrá que abordar cambios en el tiempo que ha tardado en reaccionar y contactar con las víctimas que califican de "inasumible", así como mejorar el acompañamiento a las denunciantes durante el proceso.

Consideran además que, de aquí en adelante, no deberán dejar estos casos únicamente en manos del equipo jurídico, como ha sucedido hasta ahora. No obstante, apuntan que el hecho de que las denuncias sean anónimas añade dificultad a la investigación porque cuesta más contactar con ellas y trasladan su respaldo a Rebeca Torró, ante las críticas recibidas en los últimos días.

NUEVA REUNIÓN ANTE LAS CRÍTICAS INTERNAS

La dirección federal del PSOE ya convocó la semana pasada a un encuentro telemático de urgencia a las secretarias autonómicas de Igualdad. Una reunión tensa en la que varias dirigentes trasladaron sus críticas por la gestión de las denuncias de acoso contra cargos socialistas.

En la convocatoria enviada a las responsables de Igualdad, señalan como único punto a tratar la "actualidad política", sin hacer referencia expresa a los casos de Salazar y del ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha saltado esta misma semana.

CRISIS EN GALICIA

En las últimas horas, este último caso detonó una crisis en el seno del partido en Galicia. Tomé comunicó su suspensión de la militancia, que implica también la renuncia a todos sus cargos orgánicos, y que dimitiría como presidente de la Diputación de Lugo. Sin embargo, manifestó su voluntad de continuar tanto como alcalde de Monforte --municipio en el que cuenta con mayoría absoluta-- como con su acta de diputado provincial, en ambos casos bajo la condición de no adscrito.

Ante ello, tanto la dirección nacional del PSOE como la gallega capitaneada por José Ramón Gómez Besteiro le han emplazado a renunciar a ambos cargos en un contexto en el que la cúpula del PSOE gallego trabaja para evitar una crisis en la institución provincial, donde Tomé se convertiría en diputado llave para la gobernabilidad de una diputación en la que el PSOE ostenta el gobierno en colación con el BNG.

Además, de forma paralela, en Galicia, en la tarde de este jueves tiene lugar una reunión de la Comisión de Igualdad del PSdeG en la que se espera que las responsables de este área en la Comunidad analicen lo ocurrido.

