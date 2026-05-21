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Camilo Vargas: "El primer partido es el más importante"

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Bogotá, 21 may (EFE).- El portero colombiano Camilo Vargas, del Atlas mexicano, afirmó este jueves que el primer partido de los cafeteros en el Mundial de 2026, el próximo 18 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México, será el más importante del equipo en la Copa del Mundo.

"Independientemente de los rivales que tengamos, creo que el primer partido es el más importante y el cual se tiene que preparar, obviamente sin desconocer las virtudes que tengan los otros rivales. Tenemos que hacer una gran preparación y enfocarnos en ganar el primer juego, que es lo más importante", expresó Vargas.

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El portero compareció en la sede del Atlético Nacional en el municipio de Guarne (noroeste), donde la selección colombiana ya está preparando su participación para la Copa del Mundo.

Vargas, de 37 años y quien se perfila como el guardameta titular de los cafeteros en el torneo, consideró importante que algunos jugadores ya estén concentrados para no perder ritmo de cara a la Copa.

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"Lo más importante es prepararnos, tener una buena base física primero, porque sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación", expresó el experimentado guardameta.

A renglón seguido agregó: "La idea es tratar de continuar con microciclos de juego para no perder el ritmo, ya que los que estamos llegando somos jugadores que hemos terminado nuestra temporada un poco antes que los demás".

"Lo más importante es estar preparado, aportar lo que el cuerpo técnico quiera para sacar el resultado y hacer uno de los mejores mundiales que podamos hacer", concluyó Vargas.

El extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, y el creativo James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial del 2026, de la que en los próximos días saldrán los 26 futbolistas que finalmente representarán al país en la Copa del Mundo.

La selección cafetera hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial. EFE

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EFE

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