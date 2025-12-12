La infanta Elena acude a la firma de la biografía de Juan Carlos I en Madrid y muestra su apoyo a la autora

La presencia de jóvenes y niños en la firma del libro ‘Reconciliación’, la biografía de Juan Carlos I, ha sorprendido a la autora Laurence Debray y a la editorial Planeta, que registraron lectores de apenas doce años y de poco más de veinte entre quienes se acercaron para obtener un ejemplar dedicado. Según consignó Europa Press, este variado perfil etario confirma el atractivo que despierta el relato del rey emérito y su relevancia para las nuevas generaciones, interesadas en conocer de primera mano episodios de la historia reciente de España a través de la figura de su protagonista.

La noticia principal quedó confirmada cuando, este viernes, la infanta Elena asistió a la firma de libros organizada en El Corte Inglés de la calle Goya, en Madrid, manifestando públicamente su respaldo a Laurence Debray y conversando con los primeros lectores que hicieron fila. De acuerdo con Europa Press, la escritora francesa agradeció la presencia de la hija del rey Juan Carlos I y destacó tanto la amistad como el apoyo constante que ha recibido de la familia del monarca durante la promoción de la obra. La autora explicó que la visita de la infanta fue breve porque había regresado de un viaje poco antes del evento.

Según detalló la editorial Planeta y difundió Europa Press, ‘Reconciliación’ alcanzó su quinta edición tras vender 40.000 ejemplares en los primeros cinco días de circulación en librerías españolas, registrando un ritmo de ventas poco habitual en el sector editorial. La propia Debray atribuyó este fenómeno a la curiosidad del público por acercarse a los detalles personales y políticos del reinado de Juan Carlos I, así como a la oportunidad de comprender pasajes fundamentales de la historia nacional a través de un relato en primera persona.

Europa Press documentó que la jornada de firmas reunió a lectores con intereses diversos, algunos de ellos atraídos por el periodo de la Transición española y el papel desempeñado por el monarca durante sus cuatro décadas en el trono. Un joven de veinte años, entrevistado durante el evento, expresó su intención de profundizar en la historia contemporánea de España y las repercusiones del legado de Juan Carlos I mediante la lectura de esta biografía. La autora celebró la participación del público joven y consideró esencial que el libro sirva como vía de acercamiento a la memoria histórica para las nuevas generaciones.

Durante la actividad, que se extendió por más de media hora debido a la cantidad de asistentes, numerosos lectores tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con Laurence Debray, quien escuchó distintas impresiones sobre la publicación y recogió muestras de interés genuino por los temas tratados en la obra. Según la autora, a pesar de críticas emitidas en ciertos medios de comunicación, detecta entre el público un marcado deseo de formarse una opinión propia acerca de los hechos biografiados, lo que ha favorecido la buena acogida que mantiene ‘Reconciliación’ desde su lanzamiento.

La biografía, publicada bajo el sello de Planeta, abarca quinientas páginas y recorre el itinerario de Juan Carlos I desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio, hasta su decisión de abandonar España y establecerse en Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020. Debray ha insistido en que la obra constituye tanto un testimonio personal del monarca como una aportación documental de valor para quienes desean conocer en profundidad episodios clave de la historia reciente.

Europa Press remarcó que la sobresaliente afluencia de lectores y la presencia de personas de distintas edades reafirman la vigencia del interés social en torno a la familia real y la trayectoria de Juan Carlos I. Planeta, en sus declaraciones, celebró el éxito de ventas y la respuesta positiva del público, factores que han impulsado la publicación de sucesivas ediciones en un corto lapso. La editorial sitúa este desempeño como un hito relevante en el panorama editorial del año.