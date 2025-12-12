Espana agencias

La huelga de médicos concluye este viernes con la negociación aún abierta

Guardar

Madrid, 12 dic (EFE).- La tercera huelga de médicos en seis meses concluye este viernes con las negociaciones abiertas para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del estatuto marco, el que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Este viernes se cumplen los cuatro días de huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades del ejercicio de su profesión, independiente del resto de personal del Sistema Nacional de Salud.

Las dos partes han reiterado su compromiso con la negociación, tras una reunión este jueves entre Sanidad y el comité de huelga de estos sindicatos, en la que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero se han emplazado para el próximo lunes.

El Ministerio de Sanidad no contempla la creación de un estatuto propio para este colectivo, ya que ello fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales.

En un comunicado, la CESM ha informado de que ambas partes se han comprometido a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, "que pasan por un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional adecuada y la jornada laboral".

Además, entre esos seis puntos clave a negociar se encuentra, según el comité de huelga, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad.

En cualquier caso, las movilizaciones continúan y el comité de huelga valora el elevado seguimiento en la tercera jornada de paros, así como la unión de la profesión contra del borrador del estatuto marco propuesto por el Ministerio.

En el marco de la huelga, se están organizando manifestaciones y concentraciones frente a hospitales y centros de salud de diversas ciudades. Así, este viernes están previstas movilizaciones en Murcia, Avilés, Teruel, Toledo, Sevilla, Málaga o Almería.

El conflicto por el estatuto marco no afecta solo a los médicos, ya que el resto de sindicatos de personal del Sistema Nacional de Salud que negocian también con el Ministerio de Sanidad (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero.

Además, este jueves estos sindicatos enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de que esta huelga se debe a la "irresponsabilidad" y "al claro desinterés" del Ministerio de Sanidad por llegar a un acuerdo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Puerta de los Leones del Congreso se abre hoy y mañana para recibir a los ciudadanos

Infobae

El PSOE reúne de nuevo a sus responsables de Igualdad por el caso Salazar

Infobae

El PNV no ve pruebas suficientes para condenar al fiscal general y cree "mucho más equilibrados" los votos particulares

El Partido Nacionalista Vasco solicita que todos los argumentos judiciales, incluidos los disidentes, se hagan públicos en fallos de gran impacto para reforzar la confianza ciudadana, fortalecer la transparencia y proteger la independencia del sistema de justicia

El PNV no ve pruebas

Rufián llama "inútiles" a los del PSOE por su actuación en casos de acoso sexual: "Nadie entiende lo que están haciendo"

Colectivos y militantes exigen apertura total de informes y revisión independiente, mientras aumentan la presión por la falta de transparencia en el PSOE y crecen las críticas por la protección insuficiente y la desconfianza en los actuales protocolos internos

Rufián llama "inútiles" a los

El PSOE asegura que apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso de Lugo

Expertos independientes, mayores controles sobre la confidencialidad y una suspensión automática anteceden a cualquier fallo judicial en los casos de señalados, en el marco del nuevo protocolo regulador de denuncias internas implementado para prevenir represalias y proteger víctimas

El PSOE asegura que apartará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ningún hospital privado se ha

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

El día que la trama de hidrocarburos empezó a tambalearse ante la negativa del MITECO: “Esto va a traer problemas. Y muy serios”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”