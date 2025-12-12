La huelga de médicos concluye este viernes con la negociación aún abierta

Madrid, 12 dic (EFE).- La tercera huelga de médicos en seis meses concluye este viernes con las negociaciones abiertas para intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del estatuto marco, el que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Este viernes se cumplen los cuatro días de huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades del ejercicio de su profesión, independiente del resto de personal del Sistema Nacional de Salud.

Las dos partes han reiterado su compromiso con la negociación, tras una reunión este jueves entre Sanidad y el comité de huelga de estos sindicatos, en la que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero se han emplazado para el próximo lunes.

El Ministerio de Sanidad no contempla la creación de un estatuto propio para este colectivo, ya que ello fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales.

En un comunicado, la CESM ha informado de que ambas partes se han comprometido a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, "que pasan por un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional adecuada y la jornada laboral".

Además, entre esos seis puntos clave a negociar se encuentra, según el comité de huelga, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad.

En cualquier caso, las movilizaciones continúan y el comité de huelga valora el elevado seguimiento en la tercera jornada de paros, así como la unión de la profesión contra del borrador del estatuto marco propuesto por el Ministerio.

En el marco de la huelga, se están organizando manifestaciones y concentraciones frente a hospitales y centros de salud de diversas ciudades. Así, este viernes están previstas movilizaciones en Murcia, Avilés, Teruel, Toledo, Sevilla, Málaga o Almería.

El conflicto por el estatuto marco no afecta solo a los médicos, ya que el resto de sindicatos de personal del Sistema Nacional de Salud que negocian también con el Ministerio de Sanidad (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero.

Además, este jueves estos sindicatos enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de que esta huelga se debe a la "irresponsabilidad" y "al claro desinterés" del Ministerio de Sanidad por llegar a un acuerdo. EFE