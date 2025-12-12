La Bolsa de Shanghái gana un 0,41 % y la de Shenzhen un 0,84 %

Shanghái (China), 12 dic (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó este viernes un 0,41 %, tras sumar 16,03 puntos, hasta los 3.889,35.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se anotó 110,94 unidades (+0,84 %) y finalizó con 13.258,33. EFECOM