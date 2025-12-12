Agroindustriales alertan que 20 % del campo dejó de sembrarse por inseguridad y migración

Ciudad de México, 11 dic (EFECOM).- El 20 % del campo mexicano ha dejado de sembrarse, afectado por problemas de inseguridad, falta de financiamiento, migración de jóvenes, ausencia de coberturas de precios y apoyos gubernamentales, además de crecientes presiones sanitarias como el gusano barrenador, advirtió este jueves el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve.

“El 20 % del campo hoy no se está sembrando”, afirmó al hacer un balance al cierre del año.

“Puedes decir que es por precios, sí, pero también es por problemas de seguridad y porque la gente está saliendo del campo; los jóvenes no quieren trabajar en el campo”, detalló.

Esteve añadió que el retorno económico para los productores “es relativamente bajo”, mientras que en México “no hay coberturas de precios, no hay agricultura por contrato” y los costos financieros son prohibitivos.

Según el directivo, solo ocho de cada 100 agricultores mexicanos tienen acceso a crédito, frente a prácticamente la totalidad en Estados Unidos, donde las tasas rondan 3,5 %, contra el 18 % o 20 % en México.

“Nos están poniendo a competir de manera muy desfavorable”, advirtió.

El dirigente del sector agroindustrial también señaló que la inseguridad se ha convertido en un costo estructural para productores y consumidores.

“Empieza a llegar granos y productos alimenticios entre 10 % y 20 % más caro al consumidor mexicano”, dijo, y añadió que en muchas regiones los agricultores enfrentan extorsiones que se han integrado incluso en los cobros de agua o del transporte.

Respecto al gusano barrenador, Esteve lamentó que México reaccionó tarde pese a haber visto venir la amenaza.

“La prevención cuesta uno; arreglar cuesta 10; una falla catastrófica cuesta 100”, señaló.

Además, estimó pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares por la caída en la exportación de más de 3.000 cabezas de ganado diarias.

Sobre la revisión del T-MEC, el presidente del CNA sostuvo que la región es “la más autosuficiente alimentariamente en el mundo”, pero México enfrenta grandes asimetrías frente a Estados Unidos.

“No es fácil competir… tienen subsidios, especialistas, semillas de última generación”, apuntó.

Sin embargo, descartó llamados a cerrar la frontera, pues sostuvo “es una tontería nos beneficiamos de los granos americanos”.

Aparte, Esteve afirmó que la nueva Ley de Aguas Nacionales brinda certidumbre al campo y permite cumplir compromisos como el Tratado de Aguas de 1944.

“El agua ya no es una incertidumbre… una tierra sin agua vale prácticamente cero”, dijo, tras destacar que los 18 puntos planteados por el CNA fueron incorporados en la reforma.

Y llamó a atender la crisis del campo con políticas públicas integrales.

“Estamos descuidando la agricultura y estamos descuidando la seguridad nacional”, concluyó. EFECOM