Espana agencias

Agroindustriales alertan que 20 % del campo dejó de sembrarse por inseguridad y migración

Guardar

Ciudad de México, 11 dic (EFECOM).-  El 20 % del campo mexicano ha dejado de sembrarse, afectado por problemas de inseguridad, falta de financiamiento, migración de jóvenes, ausencia de coberturas de precios y apoyos gubernamentales, además de crecientes presiones sanitarias como el gusano barrenador, advirtió este jueves el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve.

“El 20 % del campo hoy no se está sembrando”, afirmó al hacer un balance al cierre del año.

“Puedes decir que es por precios, sí, pero también es por problemas de seguridad y porque la gente está saliendo del campo; los jóvenes no quieren trabajar en el campo”, detalló.

Esteve añadió que el retorno económico para los productores “es relativamente bajo”, mientras que en México “no hay coberturas de precios, no hay agricultura por contrato” y los costos financieros son prohibitivos.

Según el directivo, solo ocho de cada 100 agricultores mexicanos tienen acceso a crédito, frente a prácticamente la totalidad en Estados Unidos, donde las tasas rondan 3,5 %, contra el 18 % o 20 % en México.

“Nos están poniendo a competir de manera muy desfavorable”, advirtió.

El dirigente del sector agroindustrial también señaló que la inseguridad se ha convertido en un costo estructural para productores y consumidores.

“Empieza a llegar granos y productos alimenticios entre 10 % y 20 % más caro al consumidor mexicano”, dijo, y añadió que en muchas regiones los agricultores enfrentan extorsiones que se han integrado incluso en los cobros de agua o del transporte.

Respecto al gusano barrenador, Esteve lamentó que México reaccionó tarde pese a haber visto venir la amenaza.

 “La prevención cuesta uno; arreglar cuesta 10; una falla catastrófica cuesta 100”, señaló.

Además, estimó pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares por la caída en la exportación de más de 3.000 cabezas de ganado diarias.

Sobre la revisión del T-MEC, el presidente del CNA sostuvo que la región es “la más autosuficiente alimentariamente en el mundo”, pero México enfrenta grandes asimetrías frente a Estados Unidos.

 “No es fácil competir… tienen subsidios, especialistas, semillas de última generación”, apuntó.

Sin embargo, descartó llamados a cerrar la frontera, pues sostuvo “es una tontería nos beneficiamos de los granos americanos”.

Aparte, Esteve afirmó que la nueva Ley de Aguas Nacionales brinda certidumbre al campo y permite cumplir compromisos como el Tratado de Aguas de 1944.

“El agua ya no es una incertidumbre… una tierra sin agua vale prácticamente cero”, dijo, tras destacar que los 18 puntos planteados por el CNA fueron incorporados en la reforma.

Y llamó a atender la crisis del campo con políticas públicas integrales.

 “Estamos descuidando la agricultura y estamos descuidando la seguridad nacional”, concluyó. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PNV no ve pruebas suficientes para condenar al fiscal general y cree "mucho más equilibrados" los votos particulares

El Partido Nacionalista Vasco solicita que todos los argumentos judiciales, incluidos los disidentes, se hagan públicos en fallos de gran impacto para reforzar la confianza ciudadana, fortalecer la transparencia y proteger la independencia del sistema de justicia

El PNV no ve pruebas

Rufián llama "inútiles" a los del PSOE por su actuación en casos de acoso sexual: "Nadie entiende lo que están haciendo"

Colectivos y militantes exigen apertura total de informes y revisión independiente, mientras aumentan la presión por la falta de transparencia en el PSOE y crecen las críticas por la protección insuficiente y la desconfianza en los actuales protocolos internos

Rufián llama "inútiles" a los

El PSOE asegura que apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras el nuevo caso de Lugo

Expertos independientes, mayores controles sobre la confidencialidad y una suspensión automática anteceden a cualquier fallo judicial en los casos de señalados, en el marco del nuevo protocolo regulador de denuncias internas implementado para prevenir represalias y proteger víctimas

El PSOE asegura que apartará

El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar

El Ejecutivo aceleró un protocolo extraordinario tras la inhabilitación de García Ortiz, optando por una figura con experiencia en defensa de víctimas, trayectoria en fiscalías provinciales y liderazgo en la modernización de los procesos internos del Ministerio Público

El BOE publica el cese

El BOE publica el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar en Moncloa

Las recientes reformas impulsadas por la administración central abren una etapa de vigilancia reforzada y digitalización en la gestión de denuncias, con auditorías periódicas y nuevos controles transversales para garantizar protección y transparencia en la función pública

El BOE publica el cese
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ningún hospital privado se ha

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

La cena secreta en un reservado de Madrid donde un empresario canadiense agasajó a sus nueve invitados con vinos que cuestan 200.000 euros

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

El expresidente Zapatero niega verse afectado por las detenciones en Plus Ultra y rechaza cualquier implicación personal

El día que la trama de hidrocarburos empezó a tambalearse ante la negativa del MITECO: “Esto va a traer problemas. Y muy serios”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de diciembre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 12 de diciembre

España necesita un millón y medio de inmigrantes en diez años para asegurar el crecimiento económico y revertir el envejecimiento

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”