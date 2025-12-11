Zapatero niega que le pueda perjudicar la detención de la cúpula de Plus Ultra

Durante la reciente presentación de un libro dedicado a las intervenciones parlamentarias de Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó públicamente que no experimenta preocupación alguna por las detenciones vinculadas a Plus Ultra, rehusando comentar el posible impacto para su imagen política tras los últimos acontecimientos. El procedimiento judicial, donde permanecen arrestados los principales directivos de la aerolínea, ha renovado las presiones sobre el expresidente socialista; sin embargo, Zapatero reiteró su desvinculación con los hechos objeto de investigación y declinó ampliar explicaciones, según informó el medio.

El medio detalló que la situación de Plus Ultra saltó nuevamente al primer plano después de que Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva, afirmase que su padre fue presionado directamente por Rodríguez Zapatero para avalar el rescate financiero de 53 millones de euros a la aerolínea durante la fase más aguda de la pandemia. Este testimonio reactivó el debate sobre la posible implicación de altos cargos socialistas en la operación de salvataje y alimentó las exigencias de la oposición en relación con los vínculos políticos del proceso.

Según consignó el medio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevó a cabo la detención de Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de la compañía, respectivamente. Los arrestados permanecen bajo investigación en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid por presunta implicación en delitos de blanqueo de capitales. La investigación se inscribe en un contexto marcado por el secreto de sumario, lo que implica que no han trascendido pruebas específicas ni indicios nuevos respecto a los cargos presentados contra la cúpula de la empresa o eventuales implicaciones adicionales en el caso.

El medio recordó que este mismo órgano judicial había instruido anteriormente un procedimiento por supuestas irregularidades en la concesión del rescate público, expediente que resultó archivado en 2023 tras desestimarse la existencia de delito. Sin embargo, el proceso actual se centra en hechos distintos y atribuye a la directiva de Plus Ultra la presunta realización de operaciones financieras ilícitas. Según lo publicado, la investigación del rescate continúa generando debate sobre la transparencia y la adecuación de las ayudas estatales concedidas a empresas privadas en circunstancias excepcionales como la pandemia de COVID-19.

El Partido Popular ha reiterado sus demandas de claridad sobre la influencia política y empresarial en el rescate de Plus Ultra. Según reportó el medio, la formación señala a Rodríguez Zapatero como figura central en la decisión de autorizar el apoyo financiero y sostiene la necesidad de esclarecer todas las responsabilidades derivadas del caso, contribuyendo a un contexto de tensión y polarización política mientras sigue vigente el secreto de sumario sobre las actuaciones judiciales.

En relación con las recientes declaraciones de Víctor Ábalos, Zapatero evitó emitir comentarios durante el acto público y mantuvo una actitud distante respecto a las acusaciones y los efectos políticos del caso. El medio especificó que el exmandatario no detalló la naturaleza de su relación, o ausencia de ella, con los implicados en la concesión del rescate, limitándose a negar que el avance de la instrucción judicial pueda afectar su posición.

Actualmente, tanto los directivos detenidos como Rodríguez Zapatero continúan en el centro de la atención pública mientras la investigación se desarrolla sin nuevas informaciones oficiales. El medio subrayó que el caso sigue alimentando el debate acerca de la gestión de fondos estatales y las interacciones entre el poder ejecutivo y las empresas beneficiadas por ayudas extraordinarias, sin que se haya difundido información adicional sobre el avance del sumario o el estatus procesal de las distintas partes afectadas.