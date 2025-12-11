Felipe VI confirma su asistencia a los actos del centenario del Vuelo del Plus Ultra en Palos de la Frontera

El rey Felipe VI ha confirmado su asistencia en Palos de la Frontera (Huelva) el próximo 22 de enero para presidir los actos institucionales del centenario del Vuelo del Plus Ultra.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, los actos conmemorativos del vuelo de Plus Ultra se celebran anualmente en Palos de la Frontera para "ensalzar la importancia histórica de un hecho que no tuvo precedentes" y que, por ello, "debe ser conocido y recordado por todos los onubenses".

El anuncio ha tenido lugar en la Diputación Provincial, donde el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha felicitado a la corporación municipal de Palos por "su labor" y por conseguir que el rey sea "partícipe de este gran evento, señalando la relevancia de la hazaña y el papel del municipio palermo".

"Si Huelva es una provincia de descubridores, Palos de la Frontera es el kilómetro cero de este espíritu, un enclave que ha demostrado que desde aquí se puede cambiar la historia", ha subrayado.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha expresado su satisfacción por la próxima visita de Felipe VI, destacando el trabajo realizado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento para "engrandecer el pueblo y la provincia". "Queremos mantener vivo el legado histórico de nuestro municipio y poner en relevancia el Vuelo del Plus Ultra", ha afirmado.

La alcaldesa ha invitado a toda la provincia de Huelva a unirse a las celebraciones del centenario, que incluirán un año completo de actividades, y ha asegurado que Palos de la Frontera recibirá a los visitantes "con todo el cariño". De este modo se trabaja ya en los preparativos del centenario del Vuelo del Plus Ultra, con el objetivo principal de poner en valor "la trascendencia de este acontecimiento, y el papel protagonista que, una vez más, desempeñó el municipio de Palos de la Frontera".

PRIMER VUELO ENTRE ESPAÑA Y SUDAMÉRICA

Plus Ultra ('Más allá' en latín) fue el hidroavión de la Aeronáutica Militar española que realizó por primera vez un vuelo entre España y Sudamérica, partiendo el 22 de enero de 1926 del Muelle de la Calzadilla en Palos de la Frontera con destino Buenos Aires, adonde arribó el 10 de febrero de ese mismo año.

Los cuatro tripulantes del hidroavión fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada, todos ellos españoles.