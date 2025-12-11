El PSOE insiste en que las denunciantes de acoso deben autorizar al partido para remitir los casos a la Fiscalía

La ausencia del informe interno referente a las denuncias contra Francisco Salazar, exresponsable socialista en Moncloa y Ferraz, ha motivado críticas que ponen en primer plano la demanda de transparencia por parte de la dirección del PSOE en la gestión de supuestos casos de acoso. Esta situación pone de relieve un complejo escenario en el que, según informó el medio que cubre la noticia, la organización socialista mantiene su decisión de no remitir estos casos a la Fiscalía sin el consentimiento expreso de las mujeres afectadas, priorizando su derecho a la confidencialidad y autonomía.

El medio detalló que la mayoría de los testimonios recogidos desde julio apuntan a dos figuras clave del partido: Francisco Salazar y José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, quien presentó su renuncia tras acumularse diversas denuncias en su contra. La directiva socialista, presidida por Cristina Narbona, enfrenta intensas presiones tanto externas como internas mientras el debate institucional sobre la respuesta adecuada a este tipo de acusaciones permanece abierto. De acuerdo con la información publicada, el servicio jurídico del PSOE se encuentra revisando de manera exhaustiva los protocolos internos, con especial atención a definir el alcance y la eficacia de las medidas adoptadas ante denuncias de acoso en el seno del partido.

Durante una comparecencia ante la prensa en el Congreso, Cristina Narbona destacó que cualquier traslación de los casos a instancias judiciales depende de la autorización expresa de las mujeres denunciantes. "Tienen que ser las denunciantes quienes estén de acuerdo con ello", según citó el medio informativo. Narbona sostuvo que la estrategia del partido busca ante todo proteger el anonimato de las afectadas mediante un canal de comunicación específico, establecido en la sede socialista de Ferraz. La presidenta enfatizó que el PSOE considera la confidencialidad y la autonomía de las presuntas víctimas como principios rectores de su gestión frente a estas situaciones.

Según consignó el medio, este enfoque ha dado lugar a reproches relacionados tanto con la falta de contundencia como con la lentitud en la respuesta administrativa. Hasta la fecha, la dirección socialista ha evitado proporcionar información pública sobre avances concretos en la resolución de los casos y ha subrayado que todo avance en los procedimientos requerirá la conformidad expresa de las personas afectadas. El análisis periodístico remarca que la presión sobre la cúpula del PSOE se ha intensificado, especialmente ante la ausencia de decisiones visibles y la persistencia de un clima de expectativa sobre los próximos pasos de la organización.

El debate sobre cómo equilibrar la protección de las mujeres que han presentado denuncias con la necesidad de ofrecer explicaciones claras al conjunto de la sociedad se mantiene entre las prioridades de la directiva. Según informó el medio, este dilema se enmarca en una doble obligación: por un lado, respetar el derecho de las presuntas víctimas a decidir sobre el curso de las denuncias; por otro, responder con la celeridad y transparencia que exige una institución pública. Narbona también expresó el compromiso del partido con una respuesta ajustada "a la gravedad de los hechos denunciados", reafirmando la decisión de respetar siempre la voluntad de las denunciantes respecto a posibles acciones legales.

El canal anónimo habilitado por el PSOE figura como instrumento clave de protección para las mujeres que deciden informar posibles comportamientos inapropiados. Narbona, según publicó el medio, valoró positivamente estos mecanismos internos y reconoció el papel de figuras como Elena Valenciano, exdirigente socialista, quien difundió una carta invitando a los hombres del partido a posicionarse activamente frente a actitudes machistas. La intervención de Valenciano ha sido interpretada dentro del partido como un llamado a modificar el enfoque institucional, dirigiéndose hacia una política más efectiva en la erradicación del acoso.

El servicio jurídico continúa con el análisis de la gestión realizada hasta ahora y, conforme detalló el medio de comunicación, en los próximos días se podrían producir novedades tanto en la publicación del informe relativo a las denuncias contra Salazar como en la introducción de eventuales ajustes o mejoras en los protocolos internos. La discusión se desarrolla con atención tanto a las demandas de protección efectiva de las mujeres denunciantes como a la necesidad de que la respuesta institucional esté en sintonía con la gravedad de las acusaciones presentadas.

El seguimiento público y mediático sobre este asunto ha aumentado la relevancia del análisis interno, mientras continúa el debate sobre cuáles deben ser los límites entre confidencialidad y transparencia en las actuaciones del partido. Según consignó el medio, la dirección socialista afronta el reto de asegurar una gestión que no vulnere los derechos de las posibles víctimas pero que, al mismo tiempo, cumpla con las exigencias de información y respuesta ante la opinión pública. Las acciones y declaraciones venideras determinarán en qué medida el PSOE logra conciliar ambas demandas sin menoscabar ni la autonomía de las afectadas ni la reputación institucional.