El PNV, "preocupado" por los casos de corrupción en el PSOE, pide "serenidad" sobre el futuro de la legislatura

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, se ha mostrado este jueves "preocupada" por los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno pero ha optado por la "serenidad" al hablar sobre el futuro de la legislatura.

Vaquero ha contestado así al ser preguntada sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez es sostenible a tenor del goteo de noticias que rodean a los socialistas, después de que este miércoles la Guardia Civil detuviera a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y dimitiera el presidente de la Diputación de Luego, José Tomé, tras ser denunciado por acoso sexual.

"Vamos a ir poco a poco", ha manifestado a los periodistas la nacionalista vasca, quien ha pedido "un poquito de tranquilidad" e ir comprobando las noticias que van saliendo.

Aunque ha admitido que "preocupa" que todos los días amanezca con "una noticia nueva" y que hay que ser siempre "contundentes" con cualquier tipo de corrupción, Vaquero ha insistido en pedir "un poco de serenidad" sobre el futuro de la legislatura.