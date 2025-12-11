Espana agencias

El BNG urge al PSOE a buscar una solución para relevar a Tomé al frente de la Diputación de Lugo

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha urgido este jueves al PSOE a buscar una solución para poder relevar a José Tomé al frente de la Diputación Provincial de Lugo y ha subrayado que "no es serio ni aceptable" que continúe como de alcalde de Monforte de Lemos y diputado provincial, en ambos casos como no adscrito.

El que era secretario general del PSOE en esta provincia gallega dejó la Presidencia provincial tras presentarse una denuncia contra él por acoso sexual en el canal interno del partido, pero retiene la Alcaldía de Monforte de Lemos y el acta como diputado provincial.

"Corresponde al PSOE intentar resolver este tema, en primer término, porque afecta al futuro inmediato para elegir un nuevo presidente o presidenta de la Diputación de Lugo", ha señalado Rego en los pasillos del Congreso, habida cuenta de que el BNG gobierna en coalición con el PSOE en esa institución.

Además, ha recalado que la posición de los nacionalistas "sigue siendo clara y contundente". "Hay que asumir responsabilidad de forma inmediata, apartarte de todos los cargos públicos y orgánicos. No es serio ni responsable quedarse como diputado provincial no adscrito y como alcalde", ha sentenciado Rego.

