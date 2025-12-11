Cuenca a la secretaria de Mazón a las 23.35 del 29O: "Sigo parado en el mismo sitio. Situación controlada"

José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, envió mensajes por la aplicación WhatsApp a Pilar Montes, exdirectora general de la Secretaría del gabinete del exjefe del Consell, en los que a las 23.35 horas del día de la dana le comunicaba que seguía parado en Carlet. "Sigo parado en el mismo sitio. Pero estoy bien. Tranquila, Descansa. De verdad. Situación controlada. Solo paciencia cariño. Solo eso".

Así se desprende de los mensajes de WhatsApp que Montes ha entregado voluntariamente a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En esos mensajes, que la magistrada ya ha incorporado a la causa, Cuenca le traslada que ha ido (a Xàtiva) "por un tema de partido".

El entonces jefe de gabinete de Mazón declaró el pasado 26 de noviembre ante la jueza de la dana a la que aseguró que, sobre las 17 horas del día de la riada avisó, al 'president', quien en ese momento estaba comiendo en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, de que la situación en Utiel (Valencia) se estaba complicando: "Se lo dije por WhatsApp".

Sin embargo, Cuenca, que fue llamado a declarar en relación con las llamadas aportadas por la defensa de la exconsellera de Emergencias investigada Salomé Pradas y las del expresident en la Comisión de Investigación de Les Corts, no aportó al juzgado sus mensajes por esta aplicación porque señaló que en julio se cambió de teléfono y no tenía copia de seguridad.

En la declaración afirmó que, además de otras llamadas en ese día, a las 19.41 horas habló con Mazón y éste le indicó que cuando regresara a València se fuera a L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi, que él también iba a ir para allá. Con el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado junto con Pradas, habló por la tarde en relación con una retención en la que se encontraba de vuelta de Xàtiva. Al 'president' le comunicó que estaba en una retención esa tarde, momento en el que éste le dijo que se trasladaba a L'Eliana.

"TIRADO" EN CARLET

En los WhatsApps aportados por Montes, Cuenca señala que a las 20:02 está "tirado" en la carretera a la altura de Carlet y hablan de cancelar agenda. "Sí claro. Ya se lo he dicho a Carlos. Avisará él a Madrid", le dice en tres mensajes consecutivos,

A las 21.10 horas, Montes le traslada preocupación por su situación. "Tranquila. Todo controlado", le dice él, que sigue en carretera y que le señala que había ido "a un tema de partido" y que volvía en tren pero "no ha salido" por lo que había cogido un taxi.

Un minuto después de las 22.00 la secretaria de Mazón le pide que le avise cuando sepan si cancelan agenda "para avisar a todos, que están pendientes para cancelar desplazamientos". "Cancelada por supuesto", le traslada Cuenca. A los diez minutos, Montes le pregunta si se cancela también una reunión con policías y bomberos de la tarde. "Yo creo que sí. Pero espera a primera hora de la mañana", le responde.

Más de una hora después, a las 23.23, Montes le pregunta si ya ha llegado. "Sigo parado en el mismo sitio. pero estoy bien. Tranquila. Descansa", contesta. "Pero como voy a descansar!!" afirma ella, a lo que Cuenca responde: "De verdad. Situación controladA. Solo paciencia cariño. Solo eso", en cuatro mensajes consecutivos.

MENSAJES CON MAZÓN Y PRADAS

Montes mantuvo un intercambio de mensajeS con Mazón en la tarde de la dana para comunicarle, a las 14.48 horas, que le llevaban al restaurante El Ventorro, donde estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, unos papeles para una firma "urgente" --la resolución de unas becas que debían publicarse en el DOCV--; le pasa unos billetes Valencia-Madrid/Madrid-Alicante y ya a las 23.07 le facilita el teléfono del Lehendakari del Gobierno vasco.

Con Pradas, a las 10.46 horas, la exconsellera le envía un primer informe de la dana y le pide que lo imprima al 'president' y a las 11.06 le reenvía dos resúmenes de la situación para imprimir tres copias y que alguien los baje a la sala del Consell, donde esa mañana había pleno.

La de noviembre no será la única declaración de Cuenca ante el juzgado ya que está citado de nuevo para este viernes tras los WhatsApp aportados al procedimiento el pasado día 5 por Salomé Pradas, de los que se desprende que la exconsellera advirtió a Cuenca, a las 16.28 horas del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14.25 horas. Dos horas más tarde, a las 16.28 horas, la exconsellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte --perfecto--".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población --sobre este asunto tampoco indicó nada el jefe de gabinete en el juzgado--. Esto ya fue cerca de las 20 horas --cuando Cuenca estaba parado en Carlet--: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19.58 horas.

Y el jefe de gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar --para confinar-- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20.15 horas, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché".