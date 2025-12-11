Bildu pide "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" tras el de los etarras 'Txiki' y Otaegi

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido "el reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" después de que los miembros de ETA, Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados al final del franquismo, hayan sido reconocidos por el Gobierno de España como "víctimas" al no haber tenido un juicio justo.

A través de la red social X, Aizpurua ha destacado que, 50 años después de que 'Txiki' y Otaegi fueran ejecutados, han sido reconocidos como "víctimas" y sus condenas anuladas, un "avance" que, segun ha recordado, se ha producido gracias a la Ley de Memoria.

No obstante, ha dicho que ahora "debe dar paso al reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos". Por ello, ha pedido "verdad y reparación para todos los casos que aún se encuentran bajo el manto del silencio e impunidad impuesto por la Ley de Secretos franquista".