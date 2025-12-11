Belarra, Irene Montero y Maíllo arroparán sin coincidir en actos a Unidas por Extremadura en el ecuador de campaña

Las dirigentes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se volcarán para dar respaldo a la candidatura de Unidas por Extremadura en el ecuador de la campaña electoral en la comunidad.

No obstante, las primeras espadas de la formación morada y el líder de IU mostrarán ese respaldo por separado, dado que no coincidirán en los actos de campaña agendados para las próximas fechas.

Belarra y Montero volverán a respaldar a la cabeza de cartel de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, este viernes en un mitin en Badajoz, junto a la coordinadora autonómica de IU Nerea Fernández e integrante también de la lista. Ya el pasado sábado acudieron a la campaña y la secretaria general de Podemos se desplazó también a un par de eventos de la precampaña, además de otro encuentro de campaña este lunes.

Por su parte, Maíllo desplegará una amplia agenda territorial que arrancará el domingo, día 14, con una visita a la comarca de Lácara (Badajoz) con De Miguel y Nerea Fernández, donde habrá un mitin en el Teatro Municipal Nuevo Calderón de Montijo, de marcado peso agrícola y que padece "carencias" de servicios públicos.

Luego, se desplazará a la localidad de Torremayor, que gobierna IU de forma ininterrumpida desde 1978 de la mano del regidor Manuel Estribio, para conocer su residencia pública municipal. También visitará la Villa Romana de Torreáguila, en Barbaño.

El lunes 15 volverá a coincidir con De Miguel, Nerea Fernández y otros candidatos en la comarca de Miajadas, en el marco de una reunión con los principales sindicatos agrarios de Extremadura, agricultores locales y cooperativas.

Por la tarde su agenda incluirá un encuentro abierto en Madroñera y una reunión con su alcaldesa, María José González, al frente de una alcaldía histórica de IU. Además, participará en otro acto en los últimos días de campaña.