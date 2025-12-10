Espana agencias

La secretaria de Mazón dice que no recuerda que hablara con él la tarde de dana y que no suspendió agenda oficial

Pilar Montes, directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que la tarde de la riada no recuerda haber hablado con el 'expresident', pero sí intercambiarse mensajes por un viaje que tenía al día siguiente. También ha comentado que no suspendió la agenda oficial de Mazón esa jornada y que tenía la tarde libre, sin actos.

Montes se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento judicial hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo, actual directora general de Relaciones Institucionales, ha manifestado, preguntada por el listado de llamadas del día de la dana que aportó Mazón a Les Corts y que se ha incorporado a la causa, que la tarde de la riada no recordaba haber tenido una conversación con él.

El listado incluye una llamada de Mazón con la testigo a las 19.42 horas y, sobre la misma, Montes ha manifestado que no recordaba haber mantenido una conversación con el expresidente a esa hora. De hecho, ha comentado que esa llamada la ha visto publicada.

Por la mañana, ha continuado la testigo, Pradas le envió un documento para que se lo imprimiera a Mazón sobre 'Resumen Dana' y ella así lo hizo y se los entregó al conserje para que se los diera al expresidente. Los documentos estaban relacionados con una comparecencia que iba a tener Mazón ante los medios de comunicación por el temporal.

SOBRE EL VENTORRO

La testigo ha indicado que fue ella la que hizo la reserva en el restaurante El Ventorro para que el día de la dana comieran Mazón y la periodista Maribel Vilaplana, lugar al que ese día mandó unos documentos para que él los firmara relacionados con unos deportistas de élite.

El encargo de la reserva le llegó a la testigo una semana antes de producirse y ha señalado que no había efectuado ninguna reserva previa en otro local. Mazón le comentó que la factura de la comida la pagaría el PP. Ha indicado que ha hecho más reservas en este restaurante y que todas las que recuerda las ha abonado el partido.

Preguntado por los vigilantes de seguridad que acompañan normalmente a Mazón, la testigo ha indicado que su agenda de actos se envió al jefe de seguridad y al equipo de conductores el día anterior. "Cuando el presidente sale se activa un dispositivo, aunque sea agenda privada", ha manifestado.

HABLÓ CON CUENCA

Así mismo, la testigo ha indicado que el día de la dana sí habló con el jefe de gabiente de Mazón, José Manuel Cuenca, pero no en relación con la emergencia, sino por un acto que el 'expresident' tenía en agenda para el día 30. Fue sobre las 20 horas y Cuenca le manifestó en ese momento que había que cancelar la agenda de Madrid del día siguiente.

Más tarde, la testigo le preguntó a Cuenca si también cancelaba la agenda de Mazón en Alicante el día 30 y éste le contestó que "no". Todo esto fue por WhatsApp, ha manifestado.

La secretaria de Mazón también ha comentado en su declaración que el 'expresident' no tenía nada en su agenda oficial la tarde del 29 de octubre, aunque cuando se fue del Palau esa mañana sí comentó que iba a volver. No le extrañó porque a veces tiene alguna reunión que no está agendada.

