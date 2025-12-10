Espana agencias

Illa recibió el viernes a Pujol en el Palau de Pedralbes para interesarse por su estado de salud

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibió el pasado viernes al expresidente catalán Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, para interesarse por su estado de salud, han explicado fuentes de Presidencia a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' este miércoles, la reunión se celebró a petición de Illa tras regresar de su viaje oficial a México y antes de comparecer en la sesión de control en el Parlament, y lo hizo para interesarse por la salud del expresidente, de 95 años.

Pujol estuvo ingresado por neumonía en noviembre, días antes del juicio a su familia por su fortuna en Andorra y para el cual, debido a su estado de salud, pudo comparecer telemáticamente y desde su domicilio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fernández Calle (Vox) advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a "regalar" ni un solo voto

El partido liderado por Agustín Fernández Calle condiciona cualquier pacto en Extremadura a la firma de compromisos claros que favorezcan al campo, exigiendo reformas inmediatas para asegurar fondos, eliminar burocracia y reforzar el respaldo al sector agrícola regional

Fernández Calle (Vox) advierte a

PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

La ampliación de la investigación judicial por el presunto manejo irregular de fondos públicos en Estepona ha elevado la presión política, con crecientes pedidos de apartar al principal implicado mientras se refuerzan las demandas sociales de ética y transparencia

PSOE exige a PP que

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox condiciona su respaldo al presupuesto aragonés de 2026 a la aceptación íntegra de sus exigencias en materia de control económico, auditorías independientes y restricción de ayudas sociales, advirtiendo el fin inmediato del apoyo ante cualquier cambio en sus propuestas

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

El Senado prepara la audiencia de Francisco Salazar mientras crece la presión para reformar la protección de empleados que denuncian irregularidades, tras el informe técnico que advierte sobre fallos en el anonimato y temor a represalias en el sector público

El PP citará a Paco

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará el techo de gasto para que Azcón elija entre el "diálogo o la ultraderecha"

El PSOE presenta alternativas en Aragón para facilitar nuevos presupuestos, reclama acuerdos que prioricen políticas sociales y exige a Azcón decidir entre abrirse al pacto progresista o someterse a las condiciones impuestas por Vox

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se te enciende esta

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo