Hazte Oír se querella contra Francisco Salazar por presunto acoso sexual

Hazte Oír ha presentado una querella ante los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, contra el ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral. También ha emprendido acciones legales contra el que fuera asesor de éste, Antonio Hernández, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delito y de encubrimiento.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado en el que precisa que ha presentado su querella tras las denuncias de varias trabajadoras por el presunto acoso sexual que el PSOE y Moncloa "parece que quieren que no se investigue".

"La dejadez y el desinterés del PSOE y de la Fiscalía han dejado claro que cuando se señala a un miembro cercano al entorno de Pedro Sánchez en ningún caso se trata como debería tratarse un caso tan grave. Por el contrario, Francisco Salazar, Antonio Hernández y Francisco Martín Aguirre habían recibido, hasta ahora, toda la protección del PSOE", sostiene la asociación.

Desde Hazte Oír aseguran que han decidido actuar contra Hernández y Martín Aguirre al considerar que "existen indicios que certificarían que su actuación podría haber implicado abuso de funciones públicas, siendo determinantes para proteger a Salazar y evitar investigaciones en su contra".

El anuncio coincide con el cese de Hérnandez como director del departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde el Gobierno han defendido que al conocer los hechos se ha actuado "con contundencia, como siempre", después de que mujeres que trabajaban para Salazar denunciaran comportamientos inadecuados de éste en los canales internos de denuncia de Ferraz y Hernández fuera mencionado como presunto "cómplice" y "encubridor" de las conductas del exdirigente socialista.

El que fuera mano derecha de Salazar en Moncloa niega los hechos, pero "entiende que debe apartarse por el bien del Gobierno". Asimismo, renuncia a sus responsabilidades en el PSOE-A, donde formaba parte de la Ejecutiva, según esas mismas fuentes.

Salazar ya fue cesado el pasado 5 de julio como secretario general de Coordinación Institucional, el cargo que ocupaba en Moncloa hasta que fue señalado por presuntamente haber acosado sexualmente a mujeres de su entorno de trabajo, y también se le apartó de sus responsabilidades orgánicas en la dirección del PSOE.

