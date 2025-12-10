Felipe González se muestra partidario de que el rey Juan Carlos I esté en España

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado este miércoles partidario de que el rey Juan Carlos I regrese de Abu Dabi, donde reside desde hace cinco años, y vuelva a España, a la vez que ha reconocido que no ha podido leer todavía las memorias del emérito.

"A mí me gustaría que estuviera", ha respondido brevemente González a su llegada a la presentación del libro 'La huella de Sánchez' escrito por el periodista José Antonio Zarzalejos, al ser cuestionado en concreto por si le gustaría que estuviera Don Juan Carlos en España.

El expresidente ha coincidido en el mismo acto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El libro, editado por 'La esfera de los libros', aborda la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, inaugurándose "un ciclo político que ha degradado al extremo el sistema constitucional nacido en 1978", y la relación del presidente del Gobierno con Felipe VI.