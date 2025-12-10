El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante" y muestra su respeto por el trabajo de la Guardia Civil y la justicia

La reserva decretada sobre la investigación por supuestas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) busca salvaguardar el desarrollo de las pesquisas y evitar la divulgación de datos que puedan influir en la labor judicial. Según consignó el medio, la investigación que involucra a la exintegrante socialista Leire Díez permanece bajo secreto sumarial por resolución de la Audiencia Nacional, mientras la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil continúan con la instrucción del caso. Dentro de este marco, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha insistido en que Díez ya no mantiene ningún vínculo orgánico con el partido y ha evitado cualquier valoración pública sobre los hechos.

De acuerdo con el medio, la portavoz socialista Montse Mínguez, ante las preguntas realizadas en el Congreso, reiteró que “Leire Díez no es militante” y subrayó el respeto del PSOE tanto hacia la actuación de los cuerpos policiales como al trabajo de la justicia. Esta respuesta surge en un contexto de creciente inquietud debido a la presunta implicación de Díez en procesos anómalos alrededor de contratos gestionados por la SEPI. La portavoz enfatizó que la única relación con la exintegrante corresponde a una época anterior y que no existe, en la actualidad, vínculo de carácter institucional o partidario.

La detención de Díez se realizó el miércoles como parte de un operativo conducido por la Guardia Civil y bajo supervisión de la Audiencia Nacional. El medio detalló que la investigación apunta a esclarecer la existencia de posibles prácticas irregulares en la adjudicación de contratos públicos desde la SEPI, institución responsable de administrar participaciones estatales en empresas clave para la economía española. En las consultas realizadas por el medio, las fuentes judiciales explicaron que la confidencialidad del proceso responde a la necesidad de proteger el avance de la instrucción y evitar filtraciones que puedan afectar la eficacia de la labor judicial.

El proceso aún se encuentra en fase preliminar, lo cual condiciona el acceso a información adicional tanto para la ciudadanía como para los representantes políticos, restringiendo las manifestaciones públicas sobre el fondo de la causa. Según publicó el medio, la Fiscalía Anticorrupción desempeña un rol principal y dirige las diligencias en colaboración con la Guardia Civil, todo bajo la tutela del juez encargado de la causa en la Audiencia Nacional.

De acuerdo con la información divulgada, el objeto del procedimiento judicial consiste en determinar si existió una trama de anomalías en los procedimientos de contratación pública dentro de la SEPI y si los hechos investigados pueden tener consecuencias de índole legal o administrativa. Frente a este panorama, la dirección socialista ha optado por no emitir valoraciones sobre el caso, delegando cualquier opinión en los órganos judiciales competentes y sosteniendo una postura centrada en el respeto a la legalidad y a la independencia de los tribunales.

Esta posición institucional, según reportó el medio, obedece al interés del PSOE por descartar cualquier interpretación que pueda relacionarlo con el fondo de las investigaciones en curso o introducir dudas sobre su gestión en los ámbitos estatal o partidario. Mínguez defendió públicamente la colaboración con las autoridades e insistió en la importancia de aguardar el curso judicial bajo la premisa de que “sea el tiempo de la Justicia”, eludiendo así cualquier pronunciamiento sobre la posible responsabilidad penal de los implicados.

El medio remarcó que la SEPI desempeña un papel relevante en la gestión de recursos públicos en sectores estratégicos, lo que otorga a la causa una trascendencia considerable no solo respecto a las personas investigadas sino también a la integridad de los mecanismos de transparencia y administración dentro del ámbito público. Ante este escenario, la Audiencia Nacional mantiene el secreto sumarial y la Fiscalía Anticorrupción continúa impulsando nuevas diligencias.

El desarrollo de la causa sigue bajo atención judicial, mientras se aguarda que la reserva se mantenga vigente hasta la aparición de elementos que permitan avanzar en la instrucción y, eventualmente, esclarecer los hechos y delimitar las responsabilidades pertinentes. Según fuentes institucionales citadas por el medio, el PSOE se mantendrá en su línea de respeto absoluto a la legalidad y a la independencia judicial, alejándose de cualquier manifestación que pueda ser interpretada como injerencia en el proceso.

Mientras persista el secreto de sumario, las declaraciones públicas de las partes se verán limitadas, y el caso permanecerá bajo observación de los órganos judiciales, la Fiscalía y los equipos de investigación. La relevancia del asunto y los recursos manejados por la SEPI suponen que cualquier novedad judicial será seguida con atención tanto por las instituciones universitarias como por la opinión pública a la espera de aclaraciones futuras.