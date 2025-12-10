Espana agencias

El PP insta a la vicepresidenta Montero a dar explicaciones ante los casos de acoso sexual: "No ha venido a dar la cara"

Aumenta la presión política sobre la vicepresidenta del Gobierno, tras la renuncia de un alto cargo socialista en Lugo y sucesivos señalamientos internos, mientras la oposición exige transparencia y explicaciones sobre la gestión de denuncias en la formación

Fuentes socialistas han señalado que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, habría mantenido reuniones con víctimas de acoso sexual invitándolas a no formalizar denuncias contra miembros del partido, según informó el medio citado. Este hecho, conocido tras la renuncia de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo luego de hacerse pública una acusación por acoso sexual en el seno del Partido Socialista, ha multiplicado las demandas de transparencia por parte de la oposición y situó la presión del Partido Popular sobre Montero, quien hasta el momento no ha ofrecido explicaciones públicas.

De acuerdo con el medio citado, María Jesús Montero no asistió al Pleno del Congreso el miércoles, jornada que coincidió con la dimisión de Tomé y en la que el Partido Popular exigió que la vicepresidenta explique tanto su participación en la gestión interna de las denuncias como su conocimiento previo de los hechos. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, reclamó que Montero detalle su actuación frente a los recientes casos de acoso surgidos en el PSOE, enlazando la renuncia de Tomé con un caso anterior que involucró a Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, y advirtiendo sobre un posible patrón en la tolerancia y el manejo de las denuncias dentro de la formación.

Según consignó el mismo medio, Muñoz afirmó que las denuncias existentes fueron ocultadas y criticó la operatividad de los mecanismos internos del partido. A juicio de la portavoz, estos funcionan como herramientas de control para impedir que los casos trasciendan al ámbito judicial, lo que a su entender podría agravar la situación de las víctimas que recurren primero a los canales proporcionados por la estructura socialista. En su intervención frente a la prensa, y citada por el medio, Muñoz sostuvo que la existencia de códigos internos dentro del partido habría interpuesto obstáculos adicionales para el acceso a la justicia.

El medio añadió que el Partido Popular resaltó la aparente incoherencia entre el discurso feminista del PSOE y su manera de gestionar las reclamaciones de acoso en el seno de la organización. Desde la bancada conservadora se reiteró que los protocolos y canales internos para denunciar situaciones de acoso o agresión pueden resultar contraproducentes, al priorizar la resolución interna sobre la intervención judicial y limitar la transparencia en el tratamiento de estas conductas.

Tal como reportó el medio, hasta ahora ni María Jesús Montero ni instancias oficiales del Partido Socialista han aportado explicaciones públicas en respuesta a las reiteradas solicitudes del PP y las críticas vertidas tras la ausencia de la vicepresidenta en el Congreso. La falta de comparecencia ha sido interpretada por la oposición como una negativa a rendir cuentas y como un agravante en materia de transparencia, subrayando la necesidad de esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades.

El Partido Popular, según el medio, anunció su intención de sostener la presión política y mediática para obtener toda la información posible acerca del manejo de las denuncias de acoso dentro del PSOE. El grupo conservador argumenta que tanto las omisiones como la gestión interna de los casos comprometen la credibilidad institucional del partido y de sus dirigentes, en particular desde la óptica de la igualdad de género y la protección a las potenciales víctimas.

Mientras tanto, la atención tanto en la esfera pública como política se mantiene sobre la figura de María Jesús Montero y sobre las respuestas que la dirección socialista pueda emitir en el contexto de acusaciones de encubrimiento y supuesta inacción ante las denuncias. Según publicó el medio, la controversia ha reabierto el debate sobre la eficacia y los límites de los protocolos internos empleados por los partidos políticos en la gestión de casos de acoso sexual, con cuestionamientos sobre si estos protocolos garantizan efectivamente la protección de las víctimas o si contribuyen a dificultar la labor judicial y el escrutinio externo.

El medio recogió además que el desarrollo de las investigaciones internas y la continuidad de la presión opositora podrían condicionar los próximos pasos de la dirección del PSOE, que encara una demanda creciente de explicaciones tanto en el Congreso como en el ámbito mediático. El desenlace de estos hechos podría tener implicaciones para la valoración pública del compromiso del partido con los derechos de las víctimas y la transparencia institucional.

