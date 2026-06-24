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Satoransky: "Pensaba que íbamos a tener proyecto para muchos años con 'Saras' y Mirotic"

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Barcelona, 24 jun (EFE).- El base del Barça Tomas Satoransky ha asegurado este miércoles, tras perder la final de la Liga Endesa en el cuarto partido contra el Valencia Basket (84-108), que cuando fichó en 2022 pensaba que el equipo azulgrana iba a tener "un proyecto para muchos años" con Sarunas Jasikevicius y Nikola Mirotic, algo que "no se ha cumplido".

En declaraciones a los medios de comunicación en el vestuario del Palau Blaugrana, el internacional checo ha respondido que, si volviera atrás en el tiempo, "sin ninguna duda" volvería a tomar la decisión de firmar por el club catalán, aunque ha criticado la deriva de las sección y la pérdida de competitividad en estos cuatro años.

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"Pensaba que íbamos a tener un proyecto para muchos años, que Mirotic y Saras iban a estar muchos años más. Fue una de las ideas, que íbamos a competir por eso, y no se ha cumplido. Hay que ver esto, que muchas veces se olvida. Con la salida de Saras ha cambiado mucho. No lo esperaba en ningún momento. Cuando llegó Xavi empezamos a jugar mejor, pero dejamos ir a uno de los mejores", ha reflexionado.

Satoransky, que termina contrato este verano, ha reconocido que no continuará en el Barça el curso que viene: "Quiero pensar que no todo se mide por las victorias, aunque en el Barça sea así. Sé que lo he dado todo y me voy un poco en paz, pero siempre se me quedará que no ganar más que un título es un desastre".

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El checo también se ha referido a sus problemas físicos. "Llegó un momento en que no podía más de la espalda. Es la peor que he tenido y ha llegado en el peor momento. Mis minutos en los últimos tres años no han estado muy bien manejados", ha afirmado Satoransky, antes de recordar que durante muchos partidos fue el único base disponible. EFE

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