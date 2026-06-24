Espana agencias

Montero, De Larrea, Key... la celebración que puede ser una despedida tras un curso genial

Guardar
Google icon

València, 24 jun (EFE).- El Valencia Basket conquistó este miércoles el título de la Liga Endesa, un logro que pone el broche de oro a una gran temporada que ha puesto a muchos de sus jugadores en el 'escaparate' y cuya celebración puede suponer el adiós de algunos de sus grandes estandartes como Jean Montero, Sergio De Larrea o Braxton Key, entre otros.

El Valencia Basket conquistó la Supercopa al inicio de la campaña, fue segundo en la fase regular de la Euroliga y llegó por primera vez en su historia a la Final a Cuatro de la competición europea.

PUBLICIDAD

Pretendido por los equipos de la Euroliga más potentes, el dominicano Jean Montero, MVP de la final, no quiso hablar de su futuro en el arranque de las celebraciones pero el máximo accionista del Valencia Basket, Juan Roig, dio a entender que asumían su marcha.

El empresario, en declaraciones a DAZN, dijo que Montero le ha dado mucho al club y que será muy bien recibido por la entidad vuelva con quien vuelva. Su cláusula de rescisión es muy asumible para clubes como Olympiacos.

PUBLICIDAD

Tampoco quiso hablar de su futuro De Larrea, que en la madrugada del martes al miércoles fue elegido en el puesto 25 del draft de la NBA y cuyos derechos han pasado a Dallas Mavericks con un contrato garantizado de cuatro años en los que ingresaría cerca de 16 millones de dólares, una cifra muy lejos de su contrato con el Valencia.

Además, jugadores como Kameron Taylor o Braxton Key son objeto también del interés de algunos de los más potentes equipos de la Euroliga pero mientras que en el caso del primero parece más factible que el Valencia lo retenga, en el del segundo parece más probable que se marche.

Roig ya ha dejado claro que el club no va a cambiar su modelo, que seguirá creando jugadores y que cuando otros clubes los quieran se llevarán la compensación correspondiente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Satoransky: "Pensaba que íbamos a tener proyecto para muchos años con 'Saras' y Mirotic"

Infobae

Trump dice que el propio Infantino le pidió que entregara el trofeo al ganador del Mundial

Infobae

Pedro Martínez, sobre Jean Montero: "Hemos tenido delante el nacimiento de una estrella"

Infobae

Grimaldo, sobre su posible fichaje por el Atleti: “Hay conversaciones, pero nada oficial”

Infobae

Ronald Koeman: "Tenemos que estar preparados y lo estamos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Zapatero se plantea emprender acciones legales tras la difusión íntegra de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol emerge como opción para encabezar el Gobierno antes del Mundial 2030

Begoña Gómez entrega su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla por orden del juez Peinado

ECONOMÍA

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

La Justicia declara improcedente el cese de un trabajador despedido en Galicia por ver un partido de fútbol durante su jornada laboral

Los empleados públicos de Moncloa, Presidencia y Justicia piden al Gobierno no quedarse fuera de la reducción de jornada laboral

Una cabaña prefabricada pero de lujo: 20 metros cuadrados que desafían al turismo de masas

Los coches crecen 1,2 centímetros al año y pueden acabar con 41.000 plazas de aparcamiento en Madrid

DEPORTES

Bosnia elimina a Catar y conserva sus posibilidades de seguir en el Mundial 2026: los goles y el resumen de la victoria por 3-1, en vídeo

Bosnia elimina a Catar y conserva sus posibilidades de seguir en el Mundial 2026: los goles y el resumen de la victoria por 3-1, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Suiza vence a Canadá en el Mundial 2026 y se queda con el primer puesto del Grupo B en Vancouver: el resumen y los goles, en vídeo

Declan Rice dispara las alarmas tras salir cojeando tras el partido entre Inglaterra y Ghana a pesar de que jugó los 90 minutos

El movimiento que planea llevar a cabo el Bayern para atar a Olise y truncar el sueño del Real Madrid de fichar a su estrella del verano 