Siguen los trabajos en el foco de la peste con un alto cumplimiento de las restricciones

Barcelona, 9 dic (EFECOM).- El millar de efectivos desplegados en la 'zona cero' de la peste porcina africana (PPA) en Barcelona prosiguen este martes los trabajos de contención del virus, sin que de momento haya nuevos positivos y después de un largo fin de semana de tres días en los que la ciudadanía ha cumplido las restricciones.

La subinspectora de los Agentes Rurales Janet Puiggrós ha hecho un "balance muy positivo" del largo fin de semana de la Constitución, pues ha habido un "cumplimiento grande de las restricciones" por parte de la ciudadanía.

Unas restricciones en todo el parque natural de Collserola que deben seguir para "mantener contenida" la peste, ha enfatizado Puiggrós en declaraciones a la prensa este martes en el punto de mando del operativo en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

En la zona trabajan unos mil efectivos entre Mossos d'Esquadra, Bomberos de la Generalitat, miembros de Agrupaciones de Defensa Forestal de Cataluña (ADF), Protección Civil de la Generalitat, Cruz Roja, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Guardia Civil y unidades caninas de agentes forestales de Madrid y Andorra.

Los trabajos consisten principalmente en seguir rastreando el segundo radio de 20 kilómetros desde el foco, tras haber peinado ya la primera zona de 6 kilómetros a la redonda del primer caso, hallado a finales de noviembre en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El rastreo se hace por tierra, con la ayuda de perros, y por el aire con la asistencia de drones con cámaras térmicas, que pueden detectan jabalíes vivos o muertos que hayan quedado escondidos.

A la vez, se mantienen cerrados todos los pasos de fauna para evitar que los jabalíes salgan de la zona delimitada.

Por ahora se mantienen en 13 los casos positivos confirmados por el Ministerio de Agricultura, todos ellos jabalíes que estaban dentro del radio de 6 kilómetros y sin afectaciones en cerdos domésticos de las granjas de la zona.

En paralelo, sigue la investigación para dilucidar si el virus podría haber salido del laboratorio IRTA CReSA, el centro de investigación en sanidad animal ubicado en el campus Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en Cerdanyola del Vallès, municipio en el que se hallaron los dos primeros casos.

Este martes celebra su primera reunión el comité de expertos que deberá determinar qué protocolos de actuación y qué centros de investigación e instalaciones se auditarán para averiguar el origen del brote de peste porcina africana. EFECOM

