Patxi López opina que la sentencia de García Ortiz "no hay por dónde cogerla": "No tiene cabida en un Estado de Derecho"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no hay por dónde cogerla" y "no tiene cabida en un Estado de derecho".

En respuesta a los periodistas en los pasillos del Congreso, López ha reconocido que no le ha dado tiempo a leer el contenido de este fallo judicial, que se ha dado a conocer hoy, pero lo que le trasladan es que el juez apunta que "el fiscal o su entorno fueron los que hicieron la filtración", algo que ha calificado de "tremendo".

Aunque ha insistido en que no aún no puede hacer una "valoración fiel" del contenido íntegro de la sentencia, el dirigente socialista ha recordado que ya calificó como "una vergüenza" la declaración de culpabilidad conocida hace unas semanas. "Y, por lo que voy conociendo, esto da todavía más vergüenza", ha apostillado.

López se ha preguntado que si el fallo sostiene que el fiscal tenía un reforzado deber de reserva, "cuántos periodistas acreditados han ido a aclarar que tenían la información antes que el fiscal". "Entonces es que todos estos periodistas han mentido en el tribunal, han mentido en el juicio. Y eso es un delito. ¿Por qué no este tribunal coge a esos periodistas y también los encausa?. Es que no hay por dónde cogerlo", ha respondido.

