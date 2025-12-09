Espana agencias

Nogueras dice no saber si tienen razón los jueces o el exfiscal general, tras la sentencia: "es un problema profundo"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, dice no saber si tienen razón los jueces del Tribunal Supremo o el exfiscal general del Estado, en referencia a la sentencia que ha salido condenando a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por haber redactadado la nota de prensa sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En su opinión, no saber a quien creer demuestra que en la justicia española hay un "un problema muy profundo" y lo ha atribuido a la "politización" de ésta.

"En el momento que sale cualquier cosa de la cúpula judicial española y no te la crees es que hay un problema muy profundo en la democracia y en la justicia española", ha exclamado Nogueras, en una entrevista en Cuatro, tras conocer el contenido de la sentencia contra el exfiscal general del Estado.

La Portavoz de Junts ha abundado en este razonamiento: "A mí me dices, ¿tienen razón los jueces? Y no sé, ¿tiene razón el fiscal? Y no te sabría decir".

Dicho esto, ha señalado que en el momento en el que "los ciudadanos no se fían ni de las resoluciones, ni de las sentencias, ni lo que pueda decir otro, ni el de más allá, el problema es mucho más profundo". En su opinión, esto se debe a que se ha "politizado" la justicia y se ha intentado "judicializar tanto la política como la justicia española".

Al respecto ha insistido en que "si es cierto" lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo "es muy grave", pero cree que "si no lo es" también es muy grave.

