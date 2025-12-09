Los inspectores de Hacienda critican que Verifactu se retrase por motivos "políticos"

Madrid, 9 dic (EFECOM).- La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha criticado este martes que se haya aplazado la puesta en marcha del nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu por "motivos de interés meramente políticos".
En un comunicado, la asociación recuerda que Verifactu -que obliga a adaptar los sistemas informáticos de facturación para que generen un registro que no pueda modificarse y sea accesible para la Agencia Tributaria- se había presentado "como una pieza clave en la lucha contra el fraude fiscal".
Sin embargo, su entrada en vigor, prevista a partir del 1 de enero, se ha retrasado un año "sin un proceso previo de contraste técnico suficiente", lo que provoca, a juicio de los inspectores, inseguridad jurídica y una penalización del cumplimiento voluntario para las empresas y desarrolladores que habían invertido recursos económicos y humanos para adaptarse a tiempo.
El aplazamiento de Verifactu se incluyó en una real decreto ley con el que el Gobierno pretende avanzar en el cumplimiento de los compromisos pendientes con Junts.
Aunque los inspectores comparten la necesidad de hacer una "transición ordenada", defienden que cualquier cambio del calendario debería venir "acompañada de una motivación clara, transparencia en los criterios utilizados y una comunicación coordinada", añaden, ya que el éxito de Verifactu dependerá de la credibilidad institucional y el respeto de los usuarios. EFECOM