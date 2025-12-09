Los 'Comuns' amplían su querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó a García Ortiz

El contenido de unas declaraciones del magistrado Juan Ramón Berdugo, realizadas en una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Madrid e incorporadas como grabaciones y documentos, se presenta como elemento decisivo en la ampliación de la querella interpuesta por Los Comunes ante el Tribunal Supremo. Según informó RTVE, la formación catalana, que integra la coalición Sumar, solicitó que el Supremo valore estos registros como fundamentos esenciales para investigar la presunta revelación de secretos en torno a la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El asunto gira en torno a la actuación del presidente del tribunal sentenciador, Andrés Martínez Arrieta, a quien Los Comunes acusan de haber comunicado de manera anticipada la resolución judicial antes de su publicación oficial. La demanda menciona en concreto una intervención de Berdugo durante un curso retribuido organizado por el mismo Colegio de Abogados de Madrid, entidad que ejercía de acusación particular en el proceso contra García Ortiz. En esa actividad, Berdugo manifestó ante los asistentes que los integrantes del tribunal dedicaron un fin de semana completo a reflexionar sobre el fallo por dictar, lo que, según Los Comunes, refuerza la hipótesis de que existieron comunicaciones previas sobre la sentencia condenatoria.

RTVE detalló que la querella, impulsada por el eurodiputado Jaume Asens, aporta documentos y registros originales para demostrar que Martínez Arrieta ya expresó en noviembre su voluntad de “poner” la sentencia, a pesar de que el fallo solo se hizo público el 20 de ese mes y no se firmó la resolución hasta el 9 de diciembre. La formación sostiene que no se trató de un comentario informal, sino de una comunicación efectiva del veredicto resultante de la deliberación, eliminando la posibilidad de que fuera una observación hipotética o de tono humorístico, como se había sugerido inicialmente.

El propio 20 de noviembre, según los documentos recogidos por Los Comunes y consignados por RTVE, el tribunal dictó una providencia que anticipaba el contenido de la sentencia. La inclusión de esta providencia en el dossier judicial sirve, en opinión del grupo demandante, como una pieza adicional para fundamentar que la decisión del tribunal había quedado fijada y transmitida antes del anuncio público. La denuncia se fundamenta en los artículos 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige el secreto de las deliberaciones y votos judiciales, y 417 del Código Penal, que tipifica como delito la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos.

De acuerdo con RTVE, Los Comunes subrayan que la aportación de las declaraciones de Berdugo no implica cambios en la relación de los señalados previamente en la querella inicial, cuyo principal destinatario es Martínez Arrieta. Sin embargo, afirman que la nueva documentación refuerza la solidez de los argumentos presentados y eleva la gravedad jurídica de la conducta denunciada, al proporcionar contexto y verosimilitud a la acusación de filtración del fallo.

La querella cita también la intervención de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que remitió una petición formal a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. Según precisó RTVE, dicha solicitud persigue la evaluación internacional del proceso con el fin de determinar si existieron o no garantías de independencia y legalidad en la condena al exfiscal general, atendiendo a las anomalías procedimentales señaladas durante el juicio.

Dentro del mismo escrito de ampliación, Los Comunes han requerido que el Tribunal Supremo solicite a RTVE la entrega íntegra de los materiales audiovisuales publicados sobre la participación de Berdugo, con la finalidad de incorporar todos los elementos recogidos por medios de comunicación en el expediente judicial. Igualmente, plantean que la Sala reclame el escrito enviado por la UPF a la Relatora de la ONU junto con la nota de prensa emitida, para que la instrucción disponga de todos los antecedentes informativos ligados al caso.

La formación política explica en el escrito —según consignó RTVE— que estos pasos buscan asegurar la transparencia absoluta del proceso y el cumplimiento estricto del deber de confidencialidad inherente a las deliberaciones colectivas de los tribunales. Al mismo tiempo, recalcan que el proceso contra García Ortiz tiene dimensiones institucionales que trascienden el caso individual, y que el rigor en el análisis de eventuales filtraciones resulta imprescindible para estabilizar la confianza en la independencia judicial.

El objetivo central de la acción judicial, plasmado en el texto ampliatorio presentado ante el Supremo, consiste en aclarar si se produjo una exposición intencionada y previa del contenido del fallo y si se contravino el compromiso legal de secreto que rige las deliberaciones colegiadas. Este planteamiento se apoya en la aportación de pruebas materiales y testimonios que Los Comunes consideran relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

La petición de sumar estos archivos sonoros y documentales persigue que el Tribunal Supremo cuente con todos los elementos necesarios para valorar el alcance jurídico de la supuesta revelación, así como su posible repercusión en la vigencia del proceso y en la integridad del propio sistema judicial. Así lo describe el escrito remitido a la máxima instancia judicial española, de cuyo análisis dependerá, según Los Comunes, la adecuada protección del principio de secreto deliberativo en causas sensibles y de alto impacto institucional.