Espana agencias

Los 'Comuns' amplían su querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó a García Ortiz

La demanda presentada incorpora pruebas sonoras y textos que, según la acusación, demuestran una comunicación previa sobre la resolución judicial, mientras se pide al Supremo analizar la legalidad de la conducta y sumar materiales divulgados en medios

Guardar

El contenido de unas declaraciones del magistrado Juan Ramón Berdugo, realizadas en una jornada organizada por el Colegio de Abogados de Madrid e incorporadas como grabaciones y documentos, se presenta como elemento decisivo en la ampliación de la querella interpuesta por Los Comunes ante el Tribunal Supremo. Según informó RTVE, la formación catalana, que integra la coalición Sumar, solicitó que el Supremo valore estos registros como fundamentos esenciales para investigar la presunta revelación de secretos en torno a la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El asunto gira en torno a la actuación del presidente del tribunal sentenciador, Andrés Martínez Arrieta, a quien Los Comunes acusan de haber comunicado de manera anticipada la resolución judicial antes de su publicación oficial. La demanda menciona en concreto una intervención de Berdugo durante un curso retribuido organizado por el mismo Colegio de Abogados de Madrid, entidad que ejercía de acusación particular en el proceso contra García Ortiz. En esa actividad, Berdugo manifestó ante los asistentes que los integrantes del tribunal dedicaron un fin de semana completo a reflexionar sobre el fallo por dictar, lo que, según Los Comunes, refuerza la hipótesis de que existieron comunicaciones previas sobre la sentencia condenatoria.

RTVE detalló que la querella, impulsada por el eurodiputado Jaume Asens, aporta documentos y registros originales para demostrar que Martínez Arrieta ya expresó en noviembre su voluntad de “poner” la sentencia, a pesar de que el fallo solo se hizo público el 20 de ese mes y no se firmó la resolución hasta el 9 de diciembre. La formación sostiene que no se trató de un comentario informal, sino de una comunicación efectiva del veredicto resultante de la deliberación, eliminando la posibilidad de que fuera una observación hipotética o de tono humorístico, como se había sugerido inicialmente.

El propio 20 de noviembre, según los documentos recogidos por Los Comunes y consignados por RTVE, el tribunal dictó una providencia que anticipaba el contenido de la sentencia. La inclusión de esta providencia en el dossier judicial sirve, en opinión del grupo demandante, como una pieza adicional para fundamentar que la decisión del tribunal había quedado fijada y transmitida antes del anuncio público. La denuncia se fundamenta en los artículos 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige el secreto de las deliberaciones y votos judiciales, y 417 del Código Penal, que tipifica como delito la revelación de secretos por parte de funcionarios públicos.

De acuerdo con RTVE, Los Comunes subrayan que la aportación de las declaraciones de Berdugo no implica cambios en la relación de los señalados previamente en la querella inicial, cuyo principal destinatario es Martínez Arrieta. Sin embargo, afirman que la nueva documentación refuerza la solidez de los argumentos presentados y eleva la gravedad jurídica de la conducta denunciada, al proporcionar contexto y verosimilitud a la acusación de filtración del fallo.

La querella cita también la intervención de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que remitió una petición formal a Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. Según precisó RTVE, dicha solicitud persigue la evaluación internacional del proceso con el fin de determinar si existieron o no garantías de independencia y legalidad en la condena al exfiscal general, atendiendo a las anomalías procedimentales señaladas durante el juicio.

Dentro del mismo escrito de ampliación, Los Comunes han requerido que el Tribunal Supremo solicite a RTVE la entrega íntegra de los materiales audiovisuales publicados sobre la participación de Berdugo, con la finalidad de incorporar todos los elementos recogidos por medios de comunicación en el expediente judicial. Igualmente, plantean que la Sala reclame el escrito enviado por la UPF a la Relatora de la ONU junto con la nota de prensa emitida, para que la instrucción disponga de todos los antecedentes informativos ligados al caso.

La formación política explica en el escrito —según consignó RTVE— que estos pasos buscan asegurar la transparencia absoluta del proceso y el cumplimiento estricto del deber de confidencialidad inherente a las deliberaciones colectivas de los tribunales. Al mismo tiempo, recalcan que el proceso contra García Ortiz tiene dimensiones institucionales que trascienden el caso individual, y que el rigor en el análisis de eventuales filtraciones resulta imprescindible para estabilizar la confianza en la independencia judicial.

El objetivo central de la acción judicial, plasmado en el texto ampliatorio presentado ante el Supremo, consiste en aclarar si se produjo una exposición intencionada y previa del contenido del fallo y si se contravino el compromiso legal de secreto que rige las deliberaciones colegiadas. Este planteamiento se apoya en la aportación de pruebas materiales y testimonios que Los Comunes consideran relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

La petición de sumar estos archivos sonoros y documentales persigue que el Tribunal Supremo cuente con todos los elementos necesarios para valorar el alcance jurídico de la supuesta revelación, así como su posible repercusión en la vigencia del proceso y en la integridad del propio sistema judicial. Así lo describe el escrito remitido a la máxima instancia judicial española, de cuyo análisis dependerá, según Los Comunes, la adecuada protección del principio de secreto deliberativo en causas sensibles y de alto impacto institucional.

Temas Relacionados

Revelación de secretosLos ComunesTribunal SupremoAndrés Martínez ArrietaJuan Ramón BerdugoÁlvaro García OrtizMadridNaciones UnidasIndependencia judicialColegio de Abogados de MadridEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Supremo avala el trabajo de la UCO y el registro en Fortuny: "El Estado carece de intimidad"

El máximo órgano judicial respalda que la actuación de la Guardia Civil se ajustó a derecho y descarta vulneraciones legales, subrayando que entidades del Estado no pueden ampararse en el derecho a la privacidad que corresponde a la ciudadanía

El Supremo avala el trabajo

Rufián dice que, tras la "barbaridad" contra García Ortiz, el PSOE debe actuar contra los jueces que se creen políticos

El portavoz de Esquerra Republicana alertó sobre la posibilidad de que magistrados dirijan futuras acciones contra allegados al presidente Sánchez y su esposa, exigiendo al PSOE una respuesta más contundente y reformas legislativas ante lo que considera una crisis institucional

Rufián dice que, tras la

La jueza de la dana estudia si incluye una nueva víctima en Benetússer (Valencia)

Cobra fuerza la pesquisa iniciada por la autoridad judicial, que ordenó un análisis forense tras la solicitud de un allegado, buscando determinar si el deceso está vinculado con el temporal registrado en la provincia según fuentes oficiales

La jueza de la dana

Los indicios por los que el Supremo condena al fiscal general

La decisión judicial destaca la supresión deliberada de archivos en el dispositivo de García Ortiz y la urgencia injustificada en la entrega de correos internos como elementos clave que sustentarían la inhabilitación durante dos años dictada por el Tribunal Supremo

Los indicios por los que

Azcón dice que "sobran excusas y faltan explicaciones" de Alegría sobre Salazar

La polémica por la reunión entre la ministra y el exasesor investigado por acoso sexual desató una oleada de reclamos sobre la falta de esclarecimientos, incrementando el escrutinio sobre los mecanismos oficiales de transparencia y protección en la administración pública

Azcón dice que "sobran excusas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mensajes que la secretaria

Los mensajes que la secretaria de Mazón intercambió con el entonces president, su jefe de gabinete y Pradas el día de la DANA: “Pero cómo voy a descansar!!”

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

El Tribunal Supremo le da la razón a CCOO: Correos deberá conceder dos días extra de descanso a toda la plantilla cuando el 24 y 31 de diciembre sean festivos

Detenido el CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra tras la redada en su sede por presunto blanqueo de capitales tras el rescate

Absuelven a un guardia civil investigado por su relación con una sospechosa, porque las pruebas se apoyaban en “conjeturas”

ECONOMÍA

Ángel Malanda, bombero forestal en

Ángel Malanda, bombero forestal en la manifestación de Madrid: “He notado una especie de agüilla, me escocían los ojos y me quemaba la cara, era gas pimienta”

El Congreso aprueba la subida salarial de los funcionarios para 2025 y 2026 con el apoyo del PP

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Madrid y Málaga son las capitales con mayor diferencia de renta entre ricos y pobres y Zaragoza y Palma, las más igualitarias

Eulen despide a cuatro trabajadores por comprar en Leroy Merlin y desayunar fuera varias veces en horario laboral: les pilló un detective

DEPORTES

Los ultras polacos del Jagiellonia

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City