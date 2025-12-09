Espana agencias

Las Cortes instan al Gobierno a convocar el Pacto contra el Terrorismo yihadista, con el voto en contra del PSOE y Sumar

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional ha aprobado este martes una proposición no de ley de Vox, enmendada por el PP, en la que se insta al Gobierno a convocar de manera inmediata a la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, un texto que ha salido adelante pese al voto en contra del PSOE, Sumar y Bildu.

La proposición no de ley han sido enmendada por el PP incorporándose así el punto relativo a la convocatoria de este foro. En concreto, las Cortes solicitan que se restablezca el mecanismo institucional previsto para coordinar la acción de Estado, para actualizar el análisis compartido de la amenaza y garantizar la cooperación leal entre administraciones, grupos parlamentarios y servicios especializados en la lucha contra el terrorismo yihadista.

La iniciativa incluye también la condena a los ataques terroristas perpetrados por la organización Hamás y a las declaraciones con las que, según Vox, distintos miembros del Gobierno justificaron esas "acciones criminales".

Además, la Cortes instan al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias --tanto policiales como militares--, al objeto de prevenir cualquier ataque del terrorismo yihadista, así como a continuar realizando todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad los nacionales en la zona de los ataques, así como la repatriación inmediata de aquellos que lo soliciten.

Otro de los mandatos al Gobierno es que despliegue unidades especiales de seguridad para garantizar la protección de edificios, infraestructuras vitales y otros centros que tengan alta probabilidad de ser objetivo de ataques del terrorismo islamista y que recuerde la importancia que tiene la colaboración ciudadana ante posibles situaciones de radicalización y potencie los canales de comunicación precisos para denunciar dichos supuestos.

