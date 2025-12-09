La principal empresa del 'caso hidrocarburos' pide al juez que cite a los exjefes de gabinete de Maroto y Ribera

La solicitud de prórroga de la investigación judicial sobre el presunto fraude en el sector de hidrocarburos marcó un punto clave en el proceso que involucra a Villafuel, la empresa que encabeza el denominado ‘caso hidrocarburos’. Según detalló Europa Press, la compañía dirigió un escrito al juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, reclamando la citación de los exjefes de gabinete de dos ministerios –Marc Isaac Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart– a fin de esclarecer el desarrollo del procedimiento administrativo que derivó en la concesión de la licencia de operador mayorista de carburantes.

Europa Press reportó que Marc Isaac Pons ocupó funciones en el equipo de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. La comparecencia de Pons, según Villafuel, es considerada relevante para determinar las actuaciones concretas desempeñadas por este alto cargo en la tramitación que permitió a la empresa conseguir su habilitación como operador de combustibles petrolíferos. El medio destacó que la petición busca dilucidar el papel de los responsables institucionales en cada una de las gestiones administrativas vinculadas al estatus de Villafuel en el sector.

En cuanto a Juan Ignacio Díaz Bidart, quien ejerció como jefe de gabinete en el Ministerio de Industria durante el mandato de Reyes Maroto, Villafuel plantea la necesidad de que preste declaración como testigo con el objetivo de determinar si su intervención consistió únicamente en gestionar trámites ordinarios o si fue más allá, entrando en una eventual mediación institucional ajena a lo habitual. El requerimiento expuesto ante el juez Pedraz implica revisar de manera detallada las actuaciones de los órganos administrativos que participaron en las distintas fases del proceso de autorización.

Junto a estas solicitudes, informó Europa Press, Villafuel requirió la citación de María del Mar Delgado, técnica contratada especialmente para componer, supervisar y presentar la documentación necesaria para obtener la mencionada licencia. La empresa también pidió el testimonio de un segundo técnico que habría participado en los procedimientos previos a la inscripción de Villafuel como operador. La incorporación de estos testimonios persigue clarificar las circunstancias exactas de la tramitación y el cumplimiento de los requisitos regulatorios en el contexto de la investigación penal abierta.

Esta batería de solicitudes se presentó poco después de que el magistrado Pedraz resolviera prolongar hasta junio de 2026 la instrucción de las pesquisas, que se centran en la existencia de presuntas irregularidades administrativas y fraudes relacionados con el pago del impuesto al valor añadido (IVA) en la comercialización de hidrocarburos. Según recogió Europa Press, la Audiencia Nacional prevé indagar en los próximos meses los distintos métodos presuntamente empleados para defraudar o manipular la cadena de comercialización y tributación en este sector económico.

El sumario elaborado durante la investigación incluye los informes presentados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que según Europa Press, aportan detalles sobre los presuntos mecanismos delictivos. Los documentos señalan que el fraude se inicia con la adquisición de una operadora mayorista por parte de una organización de tipo criminal. Esta operadora adquiere combustibles en depósitos fiscales abonando solo los impuestos especiales, posponiendo el pago del IVA hasta la venta a gasolineras minoristas, tal como marca la legislación vigente.

De acuerdo con el análisis de la UCO difundido por Europa Press, el fraude tiene lugar cuando la operadora, en vez de transferir el IVA recaudado a la Agencia Tributaria tras la venta del producto —ya incrementado con este impuesto—, decide retener dichos fondos. Esta práctica genera una deuda fiscal casi equivalente al IVA facturado a los minoristas, pues en la compra del producto los operadores no afrontan apenas costes sujetos a este impuesto. La operación denunciada se sustenta en la retención de esos importes y supone el eje central de la causa que instruye el juez Pedraz.

Los mismos informes indican que con el avance de las investigaciones, las tramas han sofisticado sus métodos introduciendo empresas intermedias. Estas sociedades no solo dificultan la identificación de los responsables reales de los supuestos fraudes, sino que protegen a las operadoras de riesgos legales que podrían traducirse en sanciones o en la pérdida de la licencia, requisito imprescindible para operar en el sector petrolero. El proceso administrativo para conseguir la licencia resulta complejo, y preservar esa autorización se presenta como una prioridad dentro de las estrategias de defensa de las sociedades implicadas, según Europa Press.

El empresario Víctor de Aldama figura como imputado en la investigación, en calidad de presunto intermediario por su vinculación con el denominado ‘caso Koldo’. De acuerdo con los análisis incluidos en la causa, el papel de Aldama consiste en facilitar operaciones dentro de la red acusada de defraudar al fisco, y su implicación se encuadra en los esquemas delictivos descritos por la UCO y difundidos por Europa Press.

Las decisiones que adopte el juez Pedraz en relación con la petición de Villafuel afectarán tanto el curso de la instrucción penal como los posibles procedimientos administrativos en los órganos públicos responsables del otorgamiento y supervisión de licencias. Europa Press señaló que, hasta la fecha de prórroga, el tribunal analizará con mayor profundidad las intervenciones institucionales y empresariales en torno al proceso de licencias mayoristas, así como el presunto papel de Villafuel dentro de la estructura objeto de investigación.

La instrucción abierta se mantiene como uno de los mayores procedimientos judiciales sobre presunto fraude en la cadena de distribución de hidrocarburos en España. La Audiencia Nacional, según la información aportada por Europa Press, continuará recogiendo testimonios y pruebas hasta 2026, con el objetivo de deslindar responsabilidades penales y administrativas entre los distintos actores señalados tanto en el sector empresarial como en los órganos reguladores estatales.