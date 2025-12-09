Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad, con quien mantenía una relación y que estaba embarazada, y para quien el Fiscal pide 15 años de cárcel, diez de libertad vigilada y orden de alejamiento de 20 años.

Los hechos se remontan a julio de 2021 cuando, según el escrito de acusación, el hombre citó a la mujer en un bar y con el pretexto de enseñarle algo la condujo a una vivienda abandonada.

Ya en el lugar, comenzó a besarla y acariciarla y a pesar de la voluntad de la mujer de no querer mantener relaciones sexuales en aquel lugar, el procesado la violó mientras le profería descalificaciones.

La mujer presentaba, en el momento de los hechos, una discapacidad intelectual en grado límite que limitaba su capacidad de toma de decisiones.